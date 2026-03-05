Matarazzo: "Anoeta está 'on fire', podemos continuar así"

Pellegrino Matarazzo - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró muy "contento" por la clasificación a la final de la Copa del Rey Mapfre, por devolver algo del apoyo "increíble" que experimentaron en Anoeta para superar (1-0) al Athletic Club.

"Creo que tuvimos una buena primera mitad, no creamos suficientes ocasiones. Defendimos bien todo el partido, es la clave. El penalti nos ayudó, la segunda parte fue muy dura, no salió como nos hubiera gustado, pero continuamos defendiendo bien", dijo en rueda de prensa después de la vuelta de semifinales este miércoles.

El técnico 'txuri-urdin' fue preguntado por el recibimiento al estadio y el ambiente de una afición entregada. "Fue un recibimiento increíble, nunca había experimentado algo así. Los últimos metros fue energía que nunca había sentido. Creo que todo el estadio estaba en la calle. Anoeta está 'on fire' (enchufada, que arde), podemos continuar así. Estoy contento de devolver algo de ese apoyo con la final en Sevilla", comentó.

"Cuando llego a un sitio nuevo, solo empiezo a trabajar y tratar de progresar, fijar prioridades y seguir. Ver lo que mejor funciona. Desde el principio supe que esto podía convertirse en algo especial. Estoy deseando más, han sido dos meses increíbles. Estamos en una final, es muy especial, pero seguimos paso a paso. Es un gran sentimiento, para todos", añadió.

Por otro lado, Matarazzo elogió a Mikel Oyzarzabal, Jon Gorrotxategi y Sergio Gómez, y no entró a valorar la final contra el Atlético de Madrid. "Jugamos el sábado contra el Atlético, vamos a ver ese partido primero, que será muy interesante. Tenemos que centrarnos en la Liga", zanjó, desvelando que sus jugadores volverán al trabajo el viernes.