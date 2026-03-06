Matarazzo: "Espero que el Atlético rote, pero no habrá gran diferencia en calidad"

Pellegrino Matarazzo head coach of Real Sociedad looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Real Oviedo at Anoeta on February 21, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este viernes que espera a un Atlético de Madrid con rotaciones pensando en el duelo de Liga de Campeones del próximo martes, aunque "no habrá gran diferencia" en el apartado de "calidad" porque "tienen dos equipos potentes para poder empezar el partido", mientras que indicó que llegan "muy altos de espíritu tras un gran éxito" como la clasificación para la final de la Copa del Rey Mapfre.

"Espero que ellos roten y creo que van a rotar mucho; como han hecho en los dos partidos previos a otros dos importantes. Pero tienen un buen equipo, tienen dos equipos potentes para poder empezar el partido. No habrá una gran diferencia en calidad porque es un equipo con jugadores de alta calidad, que sabe cómo defenderse en bloque bajo y presionando alto. Será un desafío para nosotros mañana", expresó Matarazzo en rueda de prensa previa a su visita de este sábado al Riyadh Air Metropolitano.

El estadounidense reconoció que este duelo frente a los rojiblancos será "muy difícil" pese a que el martes recibe al Tottenham inglés en la Liga de Campeones porque "es un rival fortísimo en su casa". "Es un reto para nosotros", advirtió, dejando claro que su equipo no se achanta "frente a los retos". "Los afrontamos y vamos a por ellos. Salimos a ganar cada partido y para ello necesitamos intensidad, conectar con nuestro juego y si hacemos eso, tenemos oportunidad de ganar", afirmó.

"Tenemos el foco en el Atlético de Madrid. La Liga es muy importante para nosotros, este partido es importante para demostrar que competimos, que progresamos como equipo en todas las fases de nuestro fútbol, no hay alternativa. Estamos trabajando ahora y mi foco está en el ahora, en la mejoría. Tenemos objetivos y sueños, pero necesito centrarme en el hoy", apuntó.

La Real Sociedad afronta este duelo liguero "cansados" tras el esfuerzo para lograr el billete a la final de la Copa del Rey Mapfre este miércoles donde se enfrentará precisamente a su rival de este sábado. "Hay que recuperarse física y mentalmente, pero estamos muy altos de espíritu tras un gran éxito", comentó.

"El jueves disfruté de una copa de vino o de dos, pero lo primero que hice fue venir a trabajar, yo no tuve día de fiesta. Tenemos partido este sábado y hay que prepararlo, y el entrenamiento, también. Había jugadores por aquí también, que se estaban tratando también y hablé con ellos", indicó.

Pero el preparador realista no quiere perder el rumbo en la tabla clasificatoria donde se encuentran luchando por los puestos europeos. "No hay alternativa que centrarse en estos partidos, que son muy importantes para nosotros. Aprendimos contra el Real Oviedo y contra el Real Madrid, que no fue suficiente, y del partido ante el Mallorca, que ganamos. Es muy importante este partido, queremos ser un mejor equipo el 18 de abril que hoy, ese es nuestro trabajo", concluyó.