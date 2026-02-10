Matarazzo: "No vamos a San Mamés con el freno de mano"

Pellegrino Matarazzo head coach of Real Sociedad looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Elche CF at Anoeta on February 7, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, insistió este martes en que no van a San Mamés "con el freno de mano", ya que es la ida de la semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, por esto este miércoles buscarán "el mejor resultado posible" ante un Athletic Club con "muchos jugadores de calidad" y "una identidad clara".

"Hemos visto el último partido y lo tenemos en cuenta, cómo podemos mejorar nuestro juego, cómo podemos ser más precisos en ciertos momentos, qué decisiones tomamos para crear más peligro, para conseguir más inercia en el partido", indicó el estadounidense en la previa del derbi vasco copero de este miércoles, a las 21.00 horas, en San Mamés.

Y Matarazzo reiteró que quieren conseguir "el mejor resultado posible" en la ida. "Así pensamos, es la mentalidad. No vamos allí con el freno de mano, es decir, si vas allí de una manera muy cautelosa o con mucha precaución, hay peligro por no ser suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés", explicó.

"Por tanto, tenemos que ir con intensidad y con conexión. Todas las cosas que nos has puesto muy fuerte en las últimas semanas, tenemos que seguir haciéndolo, porque si no, no funcionaremos muy bien", agregó sobre el encuentro de ida.

Para Matarazzo, "no hay favorito" en el segundo derbi vasco en apenas 10 días, después del 1-1 en Liga. "Es un partido de Copa y es un derbi. Y, por supuesto, la intensidad del estadio desempeña un papel muy grande. Tenemos mucho respeto por el Athletic, como equipo, y por el estadio, pero también tenemos confianza en nuestras propias capacidades y en el momento en el que estamos. Pero no hay favorito", analizó.

"Tenemos que mejorar muchas, muchas cosas. La creación de juego contra presión alta, el control del partido, la contrapresión nuestra... Pero creo que estamos funcionando muy bien. A nivel defensivo, hemos concedido cero goles en contraataques desde que llegué. No es la estructura, sino ser más precisos, estar más centrados y hacer el trabajo que hay que hacer. Hay espacio de mejora en todas las fases de nuestro juego", advirtió el técnico, que repitió que deben ser "agresivos en los duelos", pero también "inteligentes con las decisiones" sin balón.

'Rino' Matarazzo no quiso hablar de la final en Sevilla el próximo fin de semana 18-19 de abril. "Vamos a Bilbao. No estamos en Sevilla, estamos mañana en Bilbao y de ahí nos centramos el siguiente partido. Y lo que venga, vendrá. Queremos seguir rindiendo, sabemos que queremos seguir montado en esta ola, pero vamos a continuar solamente si hacemos lo mismo y con el mismo espíritu", expresó.

"Nos estamos acercando, hay mucha emoción en el partido, sabemos dónde estamos, sentimos que existe la oportunidad, lo sentimos, pero solo hay una manera de hacerlo. El siguiente paso en primer lugar, no vais a conseguir más de mí", agregó.

Finalmente, elogió a un Athletic Club con "muchos jugadores de calidad" y "una identidad clara". "Es el equipo que más recupera en el campo contrario y es muy directo a la hora de atacar. Es un estilo de fútbol que tenemos que estar preparados para ello. Es un buen equipo con buenos jugadores y un estilo que es muy único", concluyó.