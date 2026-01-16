Matarazzo: "Si conectamos con el espíritu de la Tamborrada, será una ventaja para nosotros ante el Barça"

Pellegrino Matarazzo, head coach of Real Sociedad, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Sociedad at Coliseum de Getafe stadium on January 09, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha afirmado que conectar "con el espíritu" de la ciudad de San Sebastián debido a la Tamborrada "será una buena ventaja" para sus pupilos el próximo domingo (21.00 horas) de cara a su partido ante el FC Barcelona en la jornada 20 de LaLiga EA Sports.

"Estoy seguro que va a ser muy especial. Estoy emocionado, tengo ganas de sentirlo y muchas ganas de este partido contra el Barcelona. Yo siento en los últimos días cuán importante es la Tamborrada para toda la ciudad y yo creo que habrá una energía increíble en el campo. Yo creo que si conectamos con ese espíritu, esa energía será una buena ventaja para nosotros", dijo 'Rino' Matarazzo este viernes en rueda de prensa.

"Los chicos pueden jugar con bastante más confianza. Será importante conectar ese día de nuevo con el espíritu de la ciudad y el espíritu también del estadio, que es muy importante. Y lo hacemos con cómo nos comportamos y jugamos a fútbol en el campo. Ya sabemos por supuesto de la calidad del Barça y, si queremos ganar, tenemos que rendir lo mejor posible en todas las fases del partido", avisó el técnico estadounidense.

Por eso abogó por identificar los "puntos fuertes" del adversario con "una presión alta o en el bloque trasero", al igual que entender "cómo atacamos los espacios, también sus puntos fuertes y puntos débiles en cómo defienden, en cómo progresar hacia adelante, etc.". "Todo lo tenemos que hacer con muy buena calidad y también conectados", agregó.

"La idea siempre es clara. Siempre somos conscientes de los puntos fuertes y débiles del equipo y sus movimientos, y entonces programas al equipo para saber abordarlo en el campo", insistió Matarazzo sobre cómo encarar a un Barça líder de Liga y reciente campeón de la Supercopa de España.

"Siempre está conectado. Tal y como jugamos, tiene que dar lugar a resultados. Queremos jugar partidos y priorizamos los primeros pasos, que son los que nos darán una gran ventaja o aumentar la oportunidad de ganar el partido. Queda claro que, si ves los partidos, el estilo que queremos jugar continúa mejorando", argumentó el técnico 'txuri-urdin'.

"En los primeros 20 minutos del partido contra Osasuna no estábamos muy contentos, aunque empezamos el partido bien. Concedimos el primer gol y cómo reaccionamos tras el primer gol no es lo que somos ni lo que queremos ser, no lo hicimos muy bien. Pero en cuanto a la mentalidad del equipo, en cuanto también a cómo queremos seguir un grupo compacto en todas las fases del partido y cómo queremos progresar la pelota, en que hay que crear oportunidades en el bloque inferior o el bloque bajo, hubo oportunidades ante una unidad altamente defensiva de Osasuna", recordó.

"Eso no se hace sin una idea clara de cómo hacerlo. Y los jugadores atacaban en profundidad muchísimo, lo que abrió espacios que nos buscábamos nosotros. Yo creo que el camino es muy bueno, pero no estamos donde queremos estar, ni en el campo, ni a nivel de rendimiento ni en la manera que queremos jugar al fútbol. Así que tenemos que continuar mejorando y exigiéndonos más, y ahora es un buen momento", apostilló.

"Es difícil explicar cómo pienso y cómo trabajo, pero no quiere decir que no tuviera alguna expectativa. Cuando empiezo con un equipo, lo hago con una hoja en blanco y empiezo a trabajar en una dirección donde yo creo que este equipo puede mejorar. Trabajamos porque queremos rendimiento y eso es la consecuencia de lo que hacemos en el día del partido. Yo estoy encantado con el desarrollo de los jugadores, pero tenemos que continuar", reiteró Matarazzo.

"Tenemos que entender la importancia de la primera fase en cada partido porque esto crea inercia. Si empiezas fuerte, tienes una buena oportunidad de cambiar la inercia, porque cambiar de inercia siempre cuesta mucha energía. Esa consciencia es importante, y que quede claro lo que tenemos que hacer también es importante. La cuestión es invertir la energía en los primeros 15 o 20 minutos del partido para empezar mucho mejor de lo que habíamos hecho en el pasado", explicó.

"No somos eficientes a la hora de recibir goles, a nivel ofensivo ni defensivo. Esto puede crecer, esto puede mejorar con la confianza a través de ejercicios en el entrenamiento, pero también a través del éxito en el campo. Espero que esto mejore en las próximas semanas, pero no es algo que hagas que sea un tema tan importante", subrayó.

"Puedes ayudar a un jugador que tenga confianza otra vez o puedes ponerle en situaciones para que marque goles en el entrenamiento sin hablar de ello demasiado. Es importante este aspecto. Otra cosa es, a nivel defensivo, entender que son 90 minutos", recalcó antes de fijarse en "la disciplina" y en que "no haya ningún momento de lapsus".

"Es decir, esos momentos pueden castigarte. En el fútbol de este nivel, por ejemplo, son los pequeños errores y detalles lo que deciden los partidos. Si queremos mejorar y tomar el siguiente paso para ser un buen equipo, esto es lo que tenemos que controlar", concluyó Matarazzo.