Matarazzo: "Si estás demasiado tenso, no tienes energía y se convierte en algo limitante"

Archivo - Pellegrino Matarazzo head coach of Real Sociedad looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and CA Osasuna at Anoeta on March 15, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha avisado de que estar "demasiado tenso" puede convertirse "en algo limitante" para sus pupilos de cara a la final de la Copa del Rey Mapfre, que jugarán este sábado ante el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

"Cuando tienes reuniones, tienes que dar mensajes generales e individualizarlos. Algunos jugadores pueden lidiar con la presión, otros tienen que liberarla y hay que asegurar que todos tengan una tensión óptima antes del partido. Estamos todos muy emocionados, pero si estás demasiado tenso, no tienes energía y se convierte en algo limitante. Pero estaremos listos, tenemos buena sensación hoy del entrenamiento y los chicos se sienten emocionados. Es una presión positiva lo que todos sentimos", dijo Matarazzo este viernes en rueda de prensa desde Sevilla.

"Estamos todos muy bien. El estado de los jugadores es óptimo. Se respira una energía increíble en el entrenamiento. Todos nuestros jugadores están en plena forma y listos. Y tenemos muchísimas ganas de que llegue la final. He jugado varias 'finales' antes, pero ésta es la primera vez que juego por un título. Y, por supuesto, para mí personalmente también es algo muy muy especial", admitió el entreandor estadounidense.

Luego habló sobre el mediapunta japonés Takefusa Kubo, recuperado de una lesión para afrontar esta cita. "Todo es posible. Take se siente muy bien. Tengo una regla general y es que, si alguien puede jugar 60 minutos, es posible que sea titular; y Take puede jugar 60", indicó.

"Me siento muy bien. No tengo ningún problema con la presión, no estaría aquí si no pudiera manejar la presión. Y estoy muy emocionado, eso es lo que siento por el partido de mañana", reconoció sobre sí mismo.

"Para mí es increíble el apoyo que sentimos, la energía que sentimos en la ciudad. Y cada etapa de nuestro viaje hoy a Sevilla ha sido algo muy especial. Solo podemos esperar a devolvérselo mañana y que traigamos a casa la Copa", aludió al intenso apoyo de la afición 'txuri-urdin'.

"De cara a una final, tienes que liberar tensión y poner el foco bien en la actuación en cada momento, estar conectado al partido y conectarse a cada momento. Otro punto importante es que en los grandes partidos es muy importante ser muy claros con la forma en que quieres abordarlo. Necesitas claridad. Si hay canales claros, los jugadores pueden invertir su energía, su energía completa y sin dudas. Eso les ayudará a crecer en el partido. Tenemos un plan muy claro y estoy seguro de que comenzaremos con buena energía", detalló sobre su idea de juego para este sábado.

Por último, alabó al entenador del Atlético, Diego Pablo Simeone. "Tengo una gran respeto por el 'Cholo'. El trabajo que ha hecho en los últimos años es excepcional. No solo la emocionalidad que lleva a su equipo, sino que también tiene un estilo claro. No es solo defender, no es solo defensa compacta. Tienen momentos de alta presión, tienen una cierta fluidez en sus partidos", argumentó sobre el técnico argentino.

"Creo que los seres humanos generalmente somos muy versátiles. Y dependiendo de la situación, del papel que tenemos, nos adaptamos y nos convertimos en lo que es posible. Como he dicho, en Alemania yo era conocido como alguien táctico y más 'matemático'. Y al venir a España, soy más el entrenador que da energía y 'vibra' positiva al equipo. Así que creo que es solo saber dónde estoy y qué rol tengo para tener éxito; y, por supuesto, para adaptarme", concluyó Matarazzo de forma reflexiva.