Matchapp y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha extienden su acuerdo de colaboración hasta 2028

Archivo - La directora de Marketing de Marchpp, Martina Arnalot, y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha ,Pablo Burillo, oficializan la renovación del contrato hasta 2028 - MATCHAPP - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de fútbol base y 'amateur' Matchapp extiende su acuerdo con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) hasta 2028, ofreciendo los resultados de los partidos de fútbol, datos, noticias de última hora y un seguimiento de equipos y futbolistas.

Matchapp y la FFCM trabajan juntos desde 2021 y ahora renuevan su alianza dos temporadas más. La directora de Marketing de la plataforma, Martina Arnalot, destacó los beneficios de este vínculo, que "no es solo un acuerdo administrativo". "Es una garantía para los miles de futbolistas castellanomanchegos que cada fin de semana dan vida a los campos de la región. El objetivo es que el esfuerzo de cada entrenamiento y la emoción de cada partido tengan la visibilidad que se merece en una 'app' moderna y profesional", señaló.

"Nuestra misión es que el usuario se centre en disfrutar de su pasión. Nosotros nos encargamos de que la información esté ahí, disponible y accesible para el usuario. Renovar con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha hasta 2028 es el sello de confianza", agregó.

Por su parte, el presidente de la FFCM, Pablo Burillo, relató que Matchapp fue "uno de los primeros patrocinios" que firmó en su primera legislatura. "Hemos aumentado el número de empresas que buscan aliarse con esta Federación, lo que dice mucho del buen trabajo que se realiza a nivel publicitario y de comunicación. Una apuesta clara que nos ha permitido atraer patrocinio de interés para el fútbol y fútbol sala regional", comentó.

La aplicación, que cuenta con más de un millón de usuarios y que ofrece toda la información de 40.000 equipos de España desde 2014, se propone ofrecer al usuario toda la última hora como los horarios y posibles cambios imprevistos, permitiendo a las familias organizar sus desplazamientos, y realizar un seguimiento personalizado de los equipos y jugadores, recibiento notificaciones y actas oficiales.