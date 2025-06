Mateo Joseph: "En Inglaterra respetan bastante a los jugadores españoles"

Mateo Joseph of Spain U21 in action during a training session prior to the UEFA European Under 21 Championship at Ciudad del Futbol on June 05, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

"Por supuesto que celebraría el gol si marcase"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mateo Joseph ha asegurado que en Inglaterra, a la que se enfrentarán este sábado en cuartos de final de la Eurocopa Sub-21 y con la que jugó diez partidos, "respetan bastante" a los jugadores españoles, y ha afirmado que "por supuesto" celebraría un gol en caso de anotar.

"La gente tiene bastante respeto por el fútbol español y nos ven como jugadores muy técnicos, que trabajamos mucho también la táctica. Nos respetan bastante y yo creo que mañana lo veremos también. Será un buen partido. Trabajamos muy bien en España y tenemos ganas de demostrarlo", señaló en rueda de prensa.

El delantero del Leeds, que se enfrentará a muchos de sus rivales en el fútbol inglés, desveló también qué le han preguntado sus compañeros. "Sí me han preguntado si lo celebraría si me metiese. Sí me han preguntado más a nivel individual por jugadores. Intentaré ayudar y estamos preparados para ello", dijo, antes de responder con claridad a si celebraría un gol en caso de marcar. "Por supuesto", indicó.

Respecto a la final de hace dos años ante los ingleses, el santanderino explicó que han cambiado "bastantes jugadores". "Los jugadores ya son más maduros, están jugando en ligas más importantes. Por lo demás, no diría que hay muchas más diferencias", apuntó.

En otro orden de cosas, reconoció que no piensa en la posibilidad de que el de este sábado sea su último partido con la Sub-21. "Si te soy sincero, no estoy pensando mucho en esa posibilidad. Si valoro mi recorrido, doy las gracias al cuerpo técnico que ha confiado en mí; lo segundo, pues ha sido una experiencia muy buena y también estoy muy contento de formar parte de esto porque he sido muy feliz y me ha servido mucho también para mejorar deportivamente", expresó.

Por último, habló de qué puede estar pensando su tío, Emile Heskey. "Estoy seguro de que lo verá. Forma parte de mi familia. Tampoco he coincidido muchísimo con él, pero hemos hablado de fútbol. Me siento afortunado de tener a alguien así en mi familia y supongo que él no querrá que nosotros ganemos mañana", concluyó.