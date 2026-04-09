Mateo Joseph se lesiona la rodilla durante un entrenamiento con el Mallorca

Mateo Joseph of RCD Mallorca in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RCD Mallorca at Estadio Manuel Martinez Valero on March 21, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español del RCD Mallorca Mateo Joseph sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de este miércoles y diagnosticada este jueves tras la realización de las pruebas médicas pertinentes por parte de los servicios médicos del club bermellón.

Así, el equipo mallorquinista informó a través de las redes sociales que se encuentra a la "espera de una decisión conjunta entre el Leeds United y el RCD Mallorca sobre los próximos pasos a seguir", al ser propiedad del conjunto inglés y estar cedido en el equipo balear.

Joseph ha jugado un total de 29 partidos en LaLiga EA Sports este curso en los que ha sumado dos goles y tres asistencias, la última en el gol del triunfo de Vedat Muriqi contra el Real Madrid del pasado sábado en Son Moix (2-1).