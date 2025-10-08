Mateu Alemany: "El Atlético tiene un proyecto deportivo con un gran líder como Simeone"

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, está "ilusionado y también responsabilizado" por su aterrizaje en un "club tan grande" y por el que ha apostado al ver "un proyecto deportivo con un gran líder como Simeone y con muchísimas posibilidades de competir a todos los niveles".

"Me siento feliz, emocionado, ilusionado Y también responsabilizado porque venir a un club tan grande como este y con la responsabilidad que me dan, también es un reto enorme y quiero corresponder con mi trabajo y mi compromiso a ese desafío y a esa responsabilidad", señaló Alemany en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este miércoles.

El directivo recalcó que cuando salió del FC Barcelona tenía claro que su "siguiente paso iba a ser un club grande". "Tenía muy claro que yo ponía el listón ahí, en un club de los grandes de Europa y que tuviese posibilidades de optar a todo. Ese proceso me ha llevado aquí y cuando ha surgido esa posibilidad no tuve duda alguna porque está claro que el 'Atleti' es uno de los clubes grandes de Europa", advirtió.

El balear recalcó que "lo primero" que percibió de la propiedad del club "es que ellos entendían que existía la necesidad en el organigrama de cubrir una serie de situaciones relacionadas con el mercado, con el primer equipo y con los equipos profesionales masculinos del club".

"También percibí por parte de Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado) y de Carlos (Bucero, director general de Fútbol) esa ambición, esa voluntad de mejorar dentro de lo posible el proyecto, de no ponerse límites, de soñar con tener al Atlético donde merece, que es entre los mejores siempre", añadió al respecto.

El nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del conjunto colchonero apeló a su "trayectoria" para recordar que su "discurso" en este tipo de puestos "ha sido siempre el mismo camino". "Soy una persona tremendamente exigente, para empezar conmigo mismo y entonces yo nunca pongo límites a mis objetivos y no lo voy a empezar a hacer ahora ya a estas alturas de mi carrera", subrayó

Alemany cree que "siempre" hay que ser "consciente de las posibilidades de cada uno, teniendo en cuenta también los rivales y sus capacidades". "Pero incluso en estas circunstancias y teniendo esa conciencia, yo no pongo límites e intentamos ganar siempre", aseveró el directivo.

"Yo he podido vivir el crecimiento del 'Atleti' desde clubes competidores, sobre todo desde Mallorca y después en Valencia y también en Barcelona, y está claro que el club ha mejorado en todos los aspectos. Tiene en estos momentos un estadio de lo mejor del mundo. El equipo ha conseguido grandes logros, especialmente en esos últimos 14-15 años con el 'Cholo' y si estoy aquí también es porque veo un proyecto de club, un proyecto deportivo con un gran líder como Simeone y con muchísimas posibilidades de competir a todos los niveles", expresó el directivo.

Para poder competir, admitió que cree "absolutamente en la imprescindible aportación del fútbol base al primer equipo". "Es algo que valoro mucho y voy a dedicar también una gran parte de mi actividad a ayudar, a colaborar y a promover ese trabajo de la base, que me parece fundamental. Siempre digo que todos los grandes equipos siempre tienen que tener esa aportación importante de los jugadores que vienen de abajo", destacó.

En este sentido, Mateu Alemany no esconde que la Academia rojiblanca "también tiene la gran suerte de tener a Fernando Torres al frente del Atlético Madrileño". "Pero más allá de eso, también debo decir que tengo unas fantásticas referencias de él como entrenador y creo que está haciendo un trabajo excelente", elogió al exdelantero.

Finalmente, el nuevo responsable en la parcela deportiva habla de la figura de Luis Aragonés, mito del Atlético de Madrid con el que trabajó "dos temporadas" cuando este dirigió al RCD Mallorca. "Fue una experiencia muy especial y tuve esa enorme suerte de poder estar seguramente ante uno de los mejores técnicos de la historia, no ya del fútbol español, sino del europeo. Vi cosas que no había visto nunca y la verdad es que no soy quien para hablar de Luis Aragonés, que es quien es, pero lo definiría como un genio del fútbol claramente", sentenció.