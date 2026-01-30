Mateu Alemany: "Si traemos a alguien, será un futbolista que nos dé cosas diferenciales"

Archivo - Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid - CLUB ATLETICO DE MADRID - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha afirmado que si hace alguna incorporación en este mercado de invierno no será de "un futbolista más" ni de un jugador "para hacer plantilla", sino que será de alguien que dé "cosas importantes y diferenciales", además de asegurar que la aportación al equipo de los hombres que han salido del club este mes "no era muy grande".

"Tenemos muy claro las salidas que ha habido y el impacto que tenían objetivamente en el equipo, la aportación que tenía cada uno de ellos. Tenemos el objetivo de sustituir esa aportación, que no era muy grande, no vamos a entrar en los números, pero háganlos. Si traemos un futbolista no va a ser un futbolista más, no va a ser un futbolista simplemente para hacer plantilla, va a ser un futbolista que realmente nos parezca y nos vaya a dar cosas importantes y cosas diferenciales", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el sorteo de los 'Playoffs' de la Liga de Campeones.

En este sentido, el dirigente rojiblanco cree que ese concepto "dificulta las cosas". "Si tú bajas ese listón de exigencia, fichar por fichar, es relativamente sencillo. Cuando le pones una exigencia alta, como algunos de los nombres que pueden haber salido, la cosa en este mercado es difícil. Pero nosotros no vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios", manifestó.

En otro orden de cosas, Alemany reconoció que la eliminatoria ante el Brujas les planteará un viaje más sencillo que el que supondría enfrentarse al Galatasaray. "Es difícil de aventurar quién va a ser más o menos sencillo en este tipo de competición. Hoy en día, el fútbol está globalizado y no puedes presumir antes de empezar por el hecho de que tradicionalmente sean más o menos competitivos. Todo está muy igualado. Quizás el viaje sea un poco menos duro, porque tenemos la experiencia próxima de haber estado en Estambul, y la verdad es que eso también es un factor importante para la recuperación de los jugadores, y los calendarios son complicados", indicó.

Respecto al equipo belga, aseguró que jugarán el cruce con "máxima concentración y máximo respeto". "Es un equipo que conocemos bien, muy joven, con mucho talento, juegan muy bien y dejan jugar también, lo cual también es bueno para el espectáculo. Son rápidos y son un equipo complicado, por supuesto. Siempre están arriba en sus competiciones locales y, por tanto, máxima concentración y máximo respeto. Sabemos lo que es esta competición para todo el mundo y también para nosotros, así que vamos a estar a dar nuestra mejor versión para seguir en la competición", subrayó.

Por último, negó que el Atlético esté atravesando un mal momento, y afirmó que todo eso se afirma en base a la dura derrota en casa ante el Bodo/Glimt. "Nosotros venimos en un buen momento en general, tenemos una racha en los últimos diez partidos muy buena. Es verdad que en el último partido, que es con lo que nos quedamos siempre, no salió nada y se que el equipo no está en un buen momento. Hay que ir un poquito más allá que el último partido", expresó.

"El equipo está bien, estamos concienciados de que viene un tramo importante de la competición y que tenemos muchas cosas que hacer en las tres competiciones en las que estamos vivos. Estamos en los cuartos de final de la Copa; estamos en la 'Champions' con la intención de llegar muy lejos; y estamos en LaLiga buscando acercarnos hacia arriba", finalizó.