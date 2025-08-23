Mateu Morey rescata un punto para el Mallorca ante el Celta

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha salvado un punto este sábado ante el RC Celta (1-1) en el Estadi Mallorca Son Moix en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los de Jagoba Arrasate neutralizaron en el minuto 87, por mediación de Mateu Morey, el tanto de los celestes en la primera mitad, obra de otro carrilero, Javi Rueda.

Con las novedades de Omar Mascarell y Mateo Joseph -que debutaba como titular-, obligadas por las expulsiones durante el 0-3 encajado en el debut ante el FC Barcelona, el conjunto balear avisó en los primeros minutos con un disparo del internacional Sub-21 que detuvo sin problemas el guardameta rumano Ionut Radu.

Ilaix Moriba, solo unos minutos más tarde, ofreció la réplica con un chut raso que obligó a la estirada de Leo Román, antes de que Mateo Joseph volviese a probar fortuna con un remate cruzado que se marchó fuera. Sin embargo, fue el equipo gallego el que logró adelantarse.

En el minuto 38, Hugo Sotelo puso un gran pase en profundidad para que Javi Rueda, que desbancó en el once inicial a Óscar Mingueza, definiese a la perfección, picándola ante Román para materializar el primer gol vigués. Unos tímidos silbidos comenzaron a hacerse notar en el estadio bermellón, que se fue con el 0-1 al descanso.

En la reanudación, Radu apareció para detener un chut lejano de Martin Valjent, y los pitos estallaban en Son Moix después de que Joseph cayese en el área y el VAR no revisase la jugada. Ya en el minuto 70, Pablo Torre rozó el empate, pero el portero del cuadro celeste estuvo atento al evitar que la pelota se colase por la escuadra.

Williot Swedberg y, sobre todo, Fran Beltrán, con un disparo que se marchó rozando el poste, pudieron sentenciar para los de Claudio Giráldez, pero llegó entonces Mateu Morey para cazar un balón muerte y alojarlo en la esquina superior de la portería gallega (min.87).

De esta manera, Mallorca y Celta continúan sin ganar en LaLiga este curso y se quedan con un punto en la tabla. Los vigueses recibirán la próxima semana al Real Betis, mientras que el cuadro bermellón visitará al Real Madrid en el Santiago Bermabéu.