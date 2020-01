Matheus Fernandes adelanta su posible fichaje por el Barça y cesión al Valladolid

Publicado 31/01/2020 11:59:32 CET

El centrocampista brasileño se despide en sus redes del Palmeiras y anuncia su futuro

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador brasileño Matheus Fernandes ha cambiado su perfil en sus redes sociales para definirse como jugador del FC Barcelona y del Real Valladolid CF, adelantando una posible operación a tres bandas en la que el Barça le habría comprado al Palmeiras y cedido al club de Pucela.

"Nunca he sido bueno en las despedidas, pero a veces son necesarias, aunque difíciles. Me despido y agradezco al Palmeiras, club que confió en mi potencial y me contrató el año pasado", empezó su despedido el centrocampista, de 21 años, de corte defensivo.

Además, confirma que le llega el momento de ir a Europa. "Hoy llegó el día de cumplir un sueño, el de jugar en Europa. Estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. ¡Pronto nuevos desafíos, metas y sueños! Sigamos, es solo un comienzo", aventuró.

Donde antes se definía a sí mismo como jugador del Palmeiras, Matheus Fernandes pone ahora el link a la cuenta oficial del FC Barcelona y unas flechas junto a la cuenta del Real Valladolid, donde podría jugar en calidad de cedido por parte del club blaugrana.

De momento, ni Barcelona, Valladolid ni Palmeiras han confirmado la operación pero el jugador ya se ha despedido de su afición y ha agradecido a su familia todo el apoyo recibido hasta el momento.

"No puedo olvidar a los mejores seguidores en mi corta carrera. Padre, madre, mi familia... Cada vez que dudaba, me apoyaron incondicionalmente. Cada victoria lograda en mi carrera no fue mía, fue nuestra. Sufrimos y ganamos juntos", se sinceró.