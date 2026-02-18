Matías Almeyda, sancionado con siete partidos

Matias Almeyda, head coach of Sevilla FC, see the red card during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Deportivo Alaves at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on February 14, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, fue sancionado con siete encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de la tarjeta roja recibida el pasado sábado ante el Deportivo Alavés en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Disciplina desglosó la sanción en cuatro partes. Así, deberá cumplir 2 partidos de suspensión por sus protestas al cuerpo arbitral, otro encuentro por "no dirigirse al vestuario tras ser expulsado"; 3 partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas" hacia los árbitros; y otro más por "conducta contraria al buen orden", según el comunicado.

El comité también desveló que el Sevilla alegó que la conducta de Almeyda previa a su expulsión "no puede considerarse dirigida al árbitro o a sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración y lamento ante una ocasión manifiesta de gol que su equipo, que no justifican la tarjeta roja". Por eso, el club solicitó que se dejara sin efecto la roja "por error material", así como su consecuencias disciplinarias.

Por tanto, Almeyda se perderá los encuentros de LaLiga EA Sports 2025-26 ante Rayo Vallecano, Valencia CF y Atlético de Madrid, en casa; y frente al Getafe CF, el derbi contra el Real Betis, el FC Barcelona y el Real Oviedo, a domicilio.