Matías Dituro renueva con el Elche hasta 2027

Matias Dituro of Elche CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Elche CF at Bernabeu stadium on March 14, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero argentino Matías Dituro, de 38 años, acordó con el Elche CF la renovación de su contrato por una temporada más, hasta junio de 2027, cuando parece haberle ganado el puesto al guardameta español Iñaki Peña y encadena cinco titularidades seguidas.

"El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con Matías Dituro para la ampliación de su contrato hasta junio de 2027. El guardameta argentino continuará ligado a la entidad franjiverde, reforzando la estabilidad del proyecto en un momento importante del curso en Primera División", informó el club en un comunicado.

Desde su llegada en la temporada 2023-24, Dituro acumula 75 partidos defendiendo la camiseta del equipo ilicitano en LaLiga Hypermotion --Trofeo Zamora la pasada temporada--, la Copa del Rey y LaLiga EA Sports. "Su experiencia, liderazgo y seguridad bajo palos le han convertido en un referente dentro del vestuario y en el terreno de juego", destacó el Elche en su comunicado.

Así, el club apuesta por la continuidad hasta junio de 2027 del guardameta argentino, que compite por el puesto con el alicantino Iñaki Peña y suma cuatro porterías a cero este curso, cuando el equipo ilicitano marcha en puestos de descenso con 26 puntos, todavía sin ganar en 2026.