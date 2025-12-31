Matthaus apuesta por España como campeona del Mundial 2026

Archivo - Sky Sport consultant Lothar Matthäus during the German championship Bundesliga football match between VfL Wolfsburg and VfB Stuttgart on March 2, 2024 at Volkswagen Arena in Wolfsburg, Germany - Photo Max Ellerbrake / firo Sportphoto / DPPI - Max Ellerbrake / firo sportphoto / AFP7 / Europa P

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional germano Lothar Matthaus vaticinó que Alemania caerá ante España en las semifinales del Mundial de fútbol 2026, y que el combinado español se hará con el título al ganar a Inglaterra en la final.

"Alemania podría darse por satisfecha con el resultado. Tal y como están las cosas hoy, llegar a semifinales sería un éxito", declaró el comentarista deportivo al semanario 'Sport Bild', en el que participó en un juego de apuestas.

En su apuesta, Matthaus no prevé grandes problemas para la selección alemana en la fase previa del Mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Sus pronósticos: 7-0 contra Curazao, 2-1 contra Costa de Marfil y 2-2 contra Ecuador.

Tras Escocia (2-0), Noruega (3-2 en la prórroga) y Marruecos (2-1), según el pronóstico del exjugador, Alemania se enfrentará en semifinales a España, donde, al igual que en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, caerá en la prórroga (3-2). En el partido por el tercer puesto, Matthäus apuesta por una victoria alemana por 2-1 contra Argentina, actual campeona del mundo.

"Por supuesto, este tipo de pronósticos son solo un juego, en los duelos eliminatorios pueden decidir los pequeños detalles. Pero considero que Inglaterra y España, que creo que llegarán a la final, son las favoritas absolutas", opinó. Además, Matthäus espera que España gane por 2-1 a Inglaterra.

Aun así, Matthaus no descartó que con jugadores como "Wirtz, Musiala o Woltemade" crezcan tanto durante el torneo que lleguen "aún más lejos". "Una cosa está clara: como capitán de los campeones del mundo de 1990, nada me gustaría más que volver a ganar el Mundial", agregó.