Matthäus cree que el Bayern "es el mejor equipo de Europa en este momento"

MÚNICH (ALEMANIA), 6 (dpa/EP)

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus considera que el Bayern Múnich "es el mejor equipo de Europa en este momento" y que mucha de la culpa de su gran arranque en esta temporada es culpa del entrenador, el belga Vicent Kompany.

"Para mí, el Bayern es el mejor equipo de Europa en este momento", afirmó Matthäus en su columna de 'Sky TV' publicada este lunes. "Y no sólo por los resultados. Se nota que el equipo está disfrutando mucho en este momento. Hay una jerarquía clara dentro del equipo. Muchos otros equipos punteros de Europa no la tienen en este momento", añadió tras el gran inicio del conjunto bávaro, que ha ganado sus primeros diez partidos de la temporada en todas las competiciones, lo que supone un récord para el club.

El Balón de Oro en 1990 sugirió que en el Real Madrid se habló constantemente de Vincius Junior y Jude Bellingham, que el FC Barcelona estuvo en constante agitación por su difícil situación financiera y que en el Liverpool podría haber envidia tras los grandes gastos realizados en el verano.

El exinternacional alemán no olvida que el Bayern tuvo problemas similares en el pasado con estrellas caras, lo que llevó a otros jugadores a querer un salario similar, pero que el presidente honorario estableció normas claras sobre las estructuras salariales, lo que fue "bueno para el club".

"El Bayern sigue teniendo mucha calidad en el campo, pero todos conocen su papel. Eso es un gran mérito de Vincent Kompany, porque creo firmemente que el entrenador ha dejado claro a todos y cada uno de los jugadores de la plantilla cuál es su situación", opinó Matthäus.

Este cree que en el campeón de la Bundesliga "todos aceptan su papel y lo dan todo". "Desde una perspectiva externa, nadie se siente más importante que el equipo o el club", sostuvo el que fuera capitán del Bayern, que cree que al club le ha venido bien que Kompany "esté rotando más esta temporada". "Me parece que ha aprendido de la temporada pasada, cuando muchos jugadores importantes se perdieron las fases cruciales porque tenían muchos partidos a sus espaldas y estaban lesionados", sentenció.