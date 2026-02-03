Matthäus cree que la lesión de Ter Stegen sería "una tragedia personal" si le impide jugar el próximo Mundial

Archivo - FILED - 21 August 2021, North Rhine-Westphalia, Leverkusen: Former German footballer Lothar Matthaus pictured prior to the start of the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Borussia Moenchengladbach, at BayArena. Photo: Ma - Marius Becker/dpa - Archivo

BERLÍN, 3 Feb. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus declaró que sería "una tragedia personal" para el portero Marc-André Ter Stegen que su última lesión le impidiera ir convocado con la selección de Alemania al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano.

"Si se confirma, no podrá volver a jugar hasta finales de marzo. Entonces probablemente tendría que descartar el Mundial", declaró Matthäus, capitán del equipo alemán campeón del Mundial de 1990, en declaraciones a Sky TV. "Sería una tragedia personal y lo siento mucho por él", agregó.

Ter Stegen podría estar dos meses de baja por una lesión en el muslo que sufrió el sábado mientras jugaba con el Girona. El club confirmó que se le realizarán más estudios, pero no precisó cuánto tiempo estará de baja el jugador, de 33 años.

Ter Stegen se incorporó al Girona en enero cedido por el Barcelona, donde ya no es titular, para poder disputar minutos que necesita de cara a disputar el Mundial del próximo verano con la selección alemana.

Alemania jugará dos amistosos a finales de marzo, con Suiza y Ghana, antes de que el seleccionador Julian Nagelsmann dé a conocer su convocatoria para el Mundial. Los últimos partidos de preparación serán contra Finlandia y Estados Unidos, coanfitrión del torneo, en la recta final hacia el Mundial.