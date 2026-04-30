Matthäus da "por hecho" el pase del Bayern a la final de la Champions: "El martes ya fue el mejor equipo"

Archivo - FILED - 21 August 2021, North Rhine-Westphalia, Leverkusen: Former German footballer Lothar Matthaus pictured prior to the start of the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Borussia Moenchengladbach, at BayArena. Photo: Ma - Marius Becker/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 30 (dpa/EP)

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus tiene confianza en que el Bayern Múnich pueda remontar la semana que viene la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain francés y da "por hecho" que alcanzará la final de la Liga de Campeones.

"Doy por hecho que el Bayern llegará a la final; el martes ya fue el mejor equipo. Volveremos a ver goles y un espectáculo ofensivo, pero no deberían quedarse tres veces por detrás en el marcador como contra el Real", escribió Matthäus en una columna para la revista 'Kicker'.

El exjugador del Bayern hizo así referencia a la ida de las semifinales disputada el martes en París, que terminó 5-4 a favor de los locales, así como a la eliminatoria anterior de los muniqueses frente al Real Madrid.

Para el partido de vuelta en el estadio del Bayern el próximo miércoles, el Balón de Oro de 1990 ve en ventaja a los de Vincent Kompany porque en el Parque de los Príncipes el conjunto bávaro se mostró "del todo superior físicamente".

"Eso podría ser su mayor baza en el partido de vuelta. Estoy casi seguro: el PSG no podrá mantener ese ritmo en el Allianz Arena durante 90 o quizás incluso 120 minutos", advirtió Matthäus. "No son tan sólidos en defensa y al final estaban al límite de sus fuerzas. Además, como Luis Díaz y Michael Olise se han erigido en jugadores de talla mundial, desde el punto de vista deportivo ya se les puede comparar, tras su breve paso por Múnich, con Arjen Robben y Franck Ribéry. Todo un honor", agregó.