Maverick Viñales correrá el GP de Valencia tras superar su lesión en el hombro

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) participará en el Gran Premio de Valencia, que tendrá lugar el próximo fin de semana, tras recuperarse de su lesión en el hombro izquierdo, que le ha hecho perderse las últimas tres carreras y de la que ya está completamente recuperado para afrontar la última cita del Mundial.

"Tras perderse las tres últimas carreras para recuperarse de su lesión de hombro, Maverick Viñales está listo para regresar a la competición esta semana en Valencia, en la última prueba de la temporada. ¡Bienvenido de nuevo, Mav!", ha anunciado el Red Bull KTM Tech3 en sus redes sociales.

Viñales sufrió una fuerte caída en el Gran Premio de Alemania, teniendo que pasar por el quirófano tras fracturarse el hombro izquierdo. El piloto catalán fue sustituido en los Grandes Premios de Australia y Malasia por Pol Espargaró, quien ha hecho grandes actuaciones durante la ausencia del catalán.