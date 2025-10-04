Mavi García firma un séptimo puesto en el Europeo de Drôme Ardèche

Héctor Álvarez fue bronce Sub-23

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Mavi García terminó en un trabajado séptimo puesto la prueba en línea del Europeo de Drôme Ardèche (Francia), mientras que el equipo español se colgó otra medalla con el bronce de Héctor Álvarez en categoría Sub-23.

La balear, bronce en el reciente Mundial de Kigali, volvió a estar entre las mejores en una carrera de extrema dureza que ganó la neerlandesa Demi Vollering. El equipo español trabajó para Mavi García y Mireia Benito, pese a los cortes ya en la primera subida.

El equipo español se mantuvo con una buena representación hasta el inicio de la Côte de Saint-Romain-de-Lerps. Allí, tanto Yurani Blanco como Sara Martín, aproximaron a sus compañeras, realizando un extraordinario trabajo, para ya dejar en sus piernas el devenir de la carrera. Benito no pudo acompañar a la balear en un grupo en el que se encontraban once ciclistas por las medallas.

Entonces, Vollering arrancó y dinamitó la carrera. Kasia Niewadoma y Anna van der Breggen se marcharon detrás de la ex campeona del Tour de Francia, dejando el podio muy complicado y cinco corredoras por detrás entre las que se encontraba Mavi García, para luchar por los puestos siguientes.

La balear no quiso arriesgar y llegó al sprint en un grupo de cuatro corredoras para ocupar una brillante séptima plaza. Mireia Benito finalizó 18º y solo 37 corredoras terminaron. "Estoy muy satisfecha porque me he vuelto a sentir muy bien. Era una carrera complicada, contra equipos con ocho corredoras y esto se hacía muy difícil", comentó García en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Además, tras haber realizado un brillante Mundial, colocando a tres corredores entre los nueve primeros en la prueba en ruta, la selección española Sub 23 masculina volvió a demostrar en el Europeo de Drôme Ardèche por qué es uno de los conjuntos más potentes del continente con una medalla de bronce de Héctor Álvarez.