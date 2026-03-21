Max Verstappen se queda sin victoria con Mercedes en una carrera de resistencia en Nürburgring

VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, 2nd round of the 2026 Formula One World Championship from March 13 to 15, 2026 on the Shanghai International Circuit, in Shanghai, China - Pho - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

El neerlandés fue descalificado junto a su equipo por exceder el número de neumáticos permitido

NÜRBURG (ALEMANIA), 21 (dpa/EP)

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 Max Verstappen aprovechó el parón de la categoría máxima del automovilismo de este fin de semana para sumar este sábado una victoria en un campeonato de resistencia en el legendario circuito alemán de Nürburgring y con Mercedes, triunfo que le fue arrebatado por descalificación.

En la primera prueba del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), el piloto neerlandés de 28 años ganó con autoridad la carrera de cuatro horas en su categoría al volante de un Mercedes-AMG GT3, junto al español Daniel Juncadella y el francés Jules Gounon.

De este modo, Verstappen acumuló más experiencia de cara a su prevista participación en la tradicional carrera de 24 horas que se celebrará en el mismo circuito a mediados de mayo. Sin embargo, después de una gran carrera, los comisarios comunicaron la descalificación del neerlandés y su equipo por usar siete juegos de neumáticos cuando el máximo era seis.

El de Hasselt se aseguró la primera posición de salida por la mañana y, en consecuencia, se situó inmediatamente en cabeza junto a sus compañeros. El equipo Verstappen Racing, patrocinado por Mercedes, se puso pronto en cabeza tras una gran salida del tetracampeón mundial, pero tuvo que dejar que sus rivales le adelantaran en algunos momentos.

Al final, Verstappen obtuvo una amplia ventaja de casi un minuto en el llamado "Infierno Verde", considerado peligroso y extremadamente exigente, y pareció divertirse mucho más que al inicio de la temporada de Fórmula 1, aunque al final se quedó sin su victoria en la NLS.

"Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito que se le parezca. La carrera de 24 horas lleva mucho tiempo en mi lista de deseos", confesó Verstappen, cuya próxima presencia en el trazado alemán no alterará su calendario con Red Bull en la F1 ya que dos semanas antes se corre el Gran Premio de Miami y una después el de Canadá.