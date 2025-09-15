Maximilian Schachmann ve "absurdo" lo vivido este domingo en La Vuelta

Archivo - Maximilian SCHACHMANN, Soudal Quick-Step, during the Tour de France 2025, UCI WorldTour cycling event, Teams presentation on 3 July 2025 in Lille, France - Photo Stefano Cavasino / DPPI - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista alemán Maximilian Schachmann, del Soudal-Quick Step, calificó de incomprensibles las acciones de los manifestantes propalestinos que provocaron la anulación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y avisa de que ahora se puedan repetir en el futuro en otras carreras.

"Lo que vimos este domingo fue absurdo. La gente saltó al pelotón desde el lateral y dio patadas a los ciclistas", declaró Schachmann, de 31 años, a la agencia de noticias alemana 'dpa'. "Y los ciclistas también nos preguntamos: '¿Cómo se supone que eso va a resolver el problema?'", añadió con respecto al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas que provocando continuos ataques israelíes a territorio palestino.

La Vuelta 2025 no pudo completarse como estaba previsto ya que los organizadores decidieron suspenderla después de que más de 100.000 personas tomaran las calles de Madrid, y de que algunas de ellas se enfrentaran a la policía e hicieran imposible que la carrera terminara allí.

Las protestas iban dirigidas contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza y, en particular, contra el equipo ciclista israelí Israel-Premier Tech. "No quiero restar importancia a lo que está ocurriendo en Israel y Gaza. Simplemente no le veo sentido y no veo cómo los enfrentamientos violentos son la solución", reiteró Schachmann.

El ciclista alemán cree que es importante que la gente "pueda expresar sus opiniones libremente y que pueda manifestarse". "Pero condeno este comportamiento violento, y también la interferencia en la carrera. Ahora cabe esperar más interrupciones de este tipo en futuras carreras, lo que probablemente cause gran preocupación entre los responsables de este deporte", advirtió.

"El ciclismo representa la interacción pacífica entre aficionados y corredores. Siempre he visto eso como algo especial y positivo, y sólo espero que esto no se rompa ahora Nuestro estadio es la vía pública, vallarla sería sencillamente imposible", sentenció.