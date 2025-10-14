Mayenda y Gonzalo García firman una remontada in extremis de carácter de la Sub-21 ante Finlandia

Gonzalo García celebra el 2-1 en el encuentro entre España-Filandia de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia 2027 - PRENSA RFEF

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 sufrió lo indecible este martes para hacerse con el liderato de su grupo en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebrará en 2027 en Albania y Serbia y necesitó de dos goles postreros de Eliezar Mayenda y Gonzalo García para remontar y batir (2-1) Finlandia en el Estadio Municipal de Castalia, en Castellón de la Plana.

No lo tuvo fácil el combinado de David Gordo para acabar con la resistencia del equipo finlandés, que fue muy competitivo y que fue por delante en el marcador hasta el minuto 90, pero que terminó claudicando por el empuje y carácter de una 'Rojita' que sacó tres puntos de mucho valor con un tanto en el 93 de Gonzalo García.

La primera parte fue competida desde el pitido inicial. Los visitantes no renunciaron a tener la pelota e incomodaron mucho a los españoles sobre todo en la primera media hora, donde los locales apenas pudieron inquietar la portería rival. Así, la mejor ocasión fue para Finlandia, con un inoportuno resbalón del guardameta Ander Astralaga y Yarek sacando el disparo a puerta vacía de Liimatta.

España, bajo la batuta de Chema Andrés en el medio, le fue tomando el pulso al choque poco a poco y el tramo final fue de mucho mayor dominio, aunque las acometidas tampoco fructificaron en grandes ocasiones más allá de un cabezazo de Yarek que se fue por poco y un balón perdido en el área que no pudieron rematar ni Carvalho no Rodelas.

La Sub-21 española salió más intensa tras el descanso y alargó ese dominio del final del primer acto, aunque de nuevo sin ocasiones claras, mientras que Finlandia parecía más decidida a sorprender al contragolpe. Con todo, Chema Andrés rozó el 1-0 en un balón suelto en el área, pero su remate lo sacó Jantunen.

David Gordo decidió meter más mordiente ofensivo con la entrada de Dani Rodríguez por un centrocampista más defensivo como Mario Martín, pero el que encontró el gol fue su rival. Una buena internada por la derecha de Ylitolva terminó con un pase que Yarek empujó a la red pasada la media hora.

El partido se puso cuesta arriba y la 'Rojita' se lanzó con todo, encerrando a un combinado finlandés que ya optó decididamente por aguantar su valioso botín. Chema Andrés y Yarek no pudieron 'cazar' otro balón perdido en el área y los minutos iban corriendo en contra de los locales que acabaron encontrando al final premio a su insistencia.

Primero, Gonzalo García, trabajador toda la tarde pero sin acierto ofensivo, supo revolverse en el área para meter un pase que Mayenda remató a bocajarro para hacer el 1-1 en el minuto 90. España se lanzó y logró la remontada en una jugada de fe de Alex Valle que recuperó un balón perdido para que Alex Jiménez conectase en el corazón del área con el delantero del Real Madrid, que no perdonó para sellar los tres puntos y el liderato del Grupo A con pleno de puntos.