Mbappé completa parte del entrenamiento con el grupo a tres días del Clásico

Archivo - Kylian Mbappe during the Christmas Training Day of Real Madrid at Alfredo Di Stefano stadium on December 30, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé completó este jueves parte del entrenamiento del Real Madrid con el grupo, después de ser baja el domingo ante el RCD Espanyol por una lesión muscular en la pierna izquierda, cuando restan solo tres días para el Clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou de este domingo (21.00 horas).

Mbappé fue sustituido en la recta final del duelo liguero ante el Real Betis en La Cartuja del viernes 24 de abril, y se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Por esto, no fue convocado al encuentro en Cornellà, en el que el equipo madridista alargó con un triunfo el título del Barça, al menos, hasta el Clásico de este domingo.

La semana pasada, durante su periodo de recuperación, el delantero galo fue noticia por su viaje a Italia en sus días libres, y ahora en su vuelta a los entrenamientos, completó este jueves parte de la sesión junto a sus compañeros, según informó el club, a solo tres días de enfrentarse al Barça, por lo que no está confirmado su presencia en el partido del Camp Nou.

Además, el centrocampista turco Arda Güler se entrenó en solitario, mientras que los lesionados Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.