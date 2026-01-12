Mbappé, Courtois, Rodrygo... Los jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso

Archivo - Kylian Mbappe of Real Madrid CF greets Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and Valencia CF at Santiago Bernabeu stadium on November 1, 2025, in Madri - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Futbolistas del Real Madrid como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Rodygo Goes o Arda Güler, entre otros, han querido despedirse de Xabi Alonso, que este lunes ha dejado de ser entrenador del equipo blanco, destacando sus "ideas claras" y sus enseñanzas a pesar de su "breve" paso por el conjunto madridista.

"Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa", le deseó el delantero francés Kylian Mbappé en redes sociales.

También el brasileño Rodrygo tuvo palabras de cariño para el tolosarra. "Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. Que tu carrera siga creciendo. Todo lo mejor siempre", le deseó. "Gracias por todo. Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces", escribió el portero Thibaut Courtois.

Otro de los que ha querido darle las gracias ha sido el centrocampista turco Arda Güler. "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", empezaba. Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a ti y a tu equipo mucho éxito en lo que venga después. Tu influencia siempre permanecerá conmigo", apuntó.

El francés Aurélien Tchouaméni le dio las "gracias por todo". "Ha sido un placer aprender de uno de los mejores. Te deseo lo mejor en tu camino", indicó, en la misma línea que el defensa español Dean Huijsen. "Gracias míster por todo lo vivido, te deseo lo mejor para el futuro", afirmó.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor", señaló Dani Ceballos. "Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", puso Andriy Lunin.