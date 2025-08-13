Mbappé defiende Pichichi ante el posible despegue de Lamine Yamal

Lewandowski, Vinícius, Julián Álvarez, Sorloth, Raphinha: el selecto club que aspira al premio de máximo goleador de la Liga

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pichichi de la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports estará a priori entre unos pocos delanteros, muy probablemente con la camiseta de Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid y ya conocidos, como dice la lógica, la historia y la ausencia de grandes fichajes por su relación con el gol como en la Premier.

Aunque el mercado dejó mucho movimiento, al fútbol español no llegaron 'killers' de renombre, como sí a la liga inglesa, donde hubo desembolso millonario por Viktor Gyökeres (Arsenal), Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko (Manchester United); Hugo Ekitike (Liverpool) o Joao Pedro y Liam Delap (Chelsea).

Así las cosas, es muy difícil no imaginar a Kylian Mbappé repitiendo como máximo goleador, después de hacer 31 goles y ser Bota de Oro europea en su primera temporada en el Real Madrid. El francés terminó despuntando, aunque no pudo celebrar el título de Liga, a pesar de que empezó mal, con su famosa y lógica adaptación.

El ex del París Saint-Germain adelantó a un Robert Lewandowski que bajó enteros en el tramo final, adonde además llegó lesionado. Sin embargo, y a pesar de sus 37 años, el polaco parece que repetirá como referencia del ataque del FC Barcelona, y eso supone una gran cantidad de goles potenciales para su cuenta particular.

El mano a mano entre ambos es la teoría del Pichichi más factible, pero hay algunas opciones razonables más, sobre todo vestidas de blanco o azulgrana. En el bando madrileño, Vinícius parece estar ante una temporada importante, después de una falta de rendimiento, de producción, con once goles en la pasada Liga.

A LAMINE SE LE ESPERA COMO GOLEADOR

El brasileño entra claramente en las quinielas, dentro de un Madrid de Xabi Alonso donde está por ver el protagonismo de Gonzalo García, Rodrygo y Endrick. Por parte catalana, existe una alta probabilidad de que Lamine Yamal quiera terminar de derribar la puerta como aspirante a mejor jugador del mundo a sus 18 años.

El internacional español viene en progresión continua los últimos años, campeón de Europa con España, de Liga con el Barça y a un paso de jugar la final de Champions. Pese a su indudable calidad, el de Rocafonda tiene una cuenta pendiente con el gol, sobre todo en Liga, después de largas rachas sin marcar y quedarse en nueve tantos.

Para esta temporada 2025/26, el despegue goleador del aspirante al Balón de Oro es más que probable. Con todo, su función atrayendo y regateando rivales, le convierten en un generador de ocasiones que pueden aprovechar el propio Lewandowski o un Raphinha que, tras hacer 18 goles en la pasada Liga, tendrá el reto de superarse.

Como aspirante a ganar el campeonato doméstico, el Atlético espera tener a sus delanteros peleando por el 'Pichichi'. El argentino Julián Álvarez dejó clara su categoría en su primer año de rojiblanco con 17 goles, igual que Alexander Sorloth, puro delantero centro que supo aprovechar sus minutos con 20 dianas pese a partir en muchas ocasiones desde el banquillo.

La 'Araña' y el noruego se moverán seguro entre los primeros puestos de la tabla de máximos goleadores, donde nadie sabe lo que puede deparar el fútbol liguero de la 2025-2026. Sin embargo, las sorpresas en el Pichichi vienen 'de higos a brevas'. De los últimos 16 trofeos, solo uno no fue para un jugador de Barça o Madrid, el de hace dos campeonatos de Artem Dovbyk con el Girona, aunque aquellos fueron años de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

En cuanto al Trofeo Zarra, que se otorga al mejor goleador español, el canario Ayoze Pérez (Villarreal CF) defenderá su título de la pasada campaña cuando anotó 19 goles, con la mayor amenaza viniendo quizá del voraz Lamine Yamal o de futbolistas como Oihan Sancet (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) o Ferrán Jutglá (RC Celta).