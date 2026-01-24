Kylian Mbappe, Villarreal CF - Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Mbappé deja la firma de Arbeloa en La Cerámica

El Real Madrid superó (0-2) a un Villarreal sin pegada para asaltar el liderato en un serio encuentro de los blancos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid superó (0-2) al Villarreal este sábado en la jornada 21 de LaLiga EA Sports para asaltar el liderato de manera provisional con una seria actuación en la exigente visita al Estadio de La Cerámica, gracias al doblete de Kylian Mbappé.

El equipo blanco dio un paso al frente en su recuperación anímica superando a un 'Submarino' que pelea por el 'Top 4' liguero, mejor el Madrid sobre todo en el segundo tiempo aunque los locales tuvieron sus ocasiones. Álvaro Arbeloa puso su firma con un equipo vertical, pero también rocoso y solidario, para sumar 51 puntos y, con partido más, meter presión al FC Barcelona (49).

El primer tiempo no tuvo centro del campo, un ida y vuelta con el que el Villarreal se fue satisfecho al descanso, por anular la maquinaria de un Madrid que tiró del uno contra uno de Vinícius y la creatividad de Arda Güler. Los de amarillo, que sufrieron la lesión de Juan Foyth, tuvieron el faro de un Alberto Moleiro con espacios.

Con todo, pese a la alto ritmo, los porteros se fueron a los vestuarios sin actuaciones destacadas, la última ocasión para los locales, un misil de Pape Gueye y, para los visitantes, un disparo desviado de 'Vini'. La reanudación tuvo un paso al frente del equipo de Arbeloa que, antes incluso de lo soñado, tuvo el premio del gol.

Vinícius ganó la línea de fondo y el balón suelto lo mandó a la red Mbappé. La intensidad de los blancos se mantuvo con una segunda parte de concentración y esfuerzo para impedir la reacción del 'Submarino'. Los de Marcelino García Toral, que encajan su tercera derrota seguida, tuvieron el empate en una jugada ensayada que mandó arriba Gerard Moreno, pero poco más, venido a menos con los cambios.

El conjunto madrileño, con el músculo de Eduardo Camavinga y el buen trabajo de un Jude Bellingham que tiene que reconciliarse con su afición, mandó en La Cerámica. El Villarreal notó el esfuerzo realizado y las intención de crecer en un Madrid cambiado en parte con Arbeloa. No en lo definitivo, ya que Mbappé sigue marcando diferencias con el nuevo técnico. El francés forzó y convirtió el doblete de penalti en el descuento: 21 goles en 21 jornadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLARREAL CF, 0 - REAL MADRID, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

VILLARREAL CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth (Rafa Marín, min.24), Renato Veiga, Pedraza; Buchanan (Pepe, min.70), Parejo (Partey, min.77), Gueye, Moleiro; Gerard Moreno (Oluwaseyi, min.70) y Mikautadze (Ayoze, min.77).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler (Brahim, min.80), Bellingham; Mastantuono (Gonzalo, min.74), Vinicius y Mbappé.

--GOLES:

0 - 1, min.47, Mbappé.

0 - 2, min.94, Mbappé.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Foyth (min.2), Buchanan (min.51) y Navarro (min.57) por parte del Villarreal. Y a Mastantuono (min.62) en el Madrid.

--ESTADIO: La Cerámica, 20.432 espectadores.