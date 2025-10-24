Mbappé: "El equipo está listo para lo que va a pasar el domingo"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé confesó que su equipo "está listo para lo que va a pasar el domingo", el Clásico que todos quieren jugar y ganar contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, donde tratará de ayudar a los blancos para seguir una buena línea.

"Me siento muy bien. Siempre quiero ayudar a mis compañeros, si es con goles es con goles, y si es con otra cosa pues con otra cosa, pero en definitiva sigo el camino del equipo, que necesita siempre la ayuda de todos los jugadores. Yo soy uno de esos jugadores que intenta ayudar al equipo siempre", dijo este viernes a Mahou.

Mahou Cinco Estrellas y la afición madridista eligieron al delantero como el mejor jugador del Madrid en el mes de septiembre. "Es un placer recibir este premio. Para nosotros significa que el equipo lo ha hecho bien. Hemos ganado muchos partidos, hemos marcado muchos goles pero seguimos en nuestro camino, felices con la manera en la que jugamos y esperamos seguir así", afirmó.

Con el Clásico en el horizonte, Mbappé dejó claro que están preparados para ganar al Barça. "El equipo está listo para lo que va a pasar el domingo. Este partido es importante para nosotros pero igual que el resto del mes. Vamos a intentar hacer lo que el Madrid necesita, siempre a ganar y jugar bien", apuntó.

"Yo creo que es el partido que todo el mundo quiere ver. A nivel de clubes no hay nada más especial que eso, no hay otro como un Madrid-Barça. Es un partido que todo el mundo quiere jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", añadió.