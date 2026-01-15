Mbappé, Lamine Yamal y Escandell, nombres propios de LaLiga Fantasy en la primera vuelta

Archivo - Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, el extremo español del FC Barcelona Lamine Yamal y el portero español del Real Oviedo Aarón Escandell han sido los jugadores más determinantes de la primera vuelta de LaLiga EA Sports en LaLiga Fantasy, siendo los tres jugadores que más puntos han sumado en las primera 19 jornadas ligueras.

Con el arranque de la segunda vuelta comienza el momento clave de la temporada en LaLiga y también en LaLiga Fantasy. Cada jornada gana peso y cada decisión puede marcar la diferencia en la clasificación. Para este curso, LaLiga Fantasy ha incorporado nuevas funcionalidades que refuerzan el componente estratégico del juego, como el blindaje para proteger jugadores y la recompensa diaria, que permite mejorar la economía del equipo con solo acceder cada día.

En este contexto, la primera vuelta ya ha dejado nombres propios que han marcado el ritmo del Fantasy gracias a su rendimiento y regularidad. Kylian Mbappé ha sido el gran dominador de la primera mitad del campeonato. El delantero del Real Madrid es el jugador con más puntos acumulados, con un total de 223 puntos, liderando además la clasificación entre los atacantes.

Su impacto ha sido especialmente decisivo en los partidos fuera de casa, donde ha sumado 136 puntos, y destaca también como el futbolista que más puntos genera por gol, con una media de 72, consolidándose como la referencia absoluta del Fantasy.

Lamine Yamal ha confirmado su condición de talento diferencial. El jugador del FC Barcelona es el segundo futbolista en la tabla con más puntos totales, con 180, y el segundo en media de puntos por partido, con 12. Su capacidad para desequilibrar se refleja en los puntos obtenidos por regates, apartado en el que lidera la clasificación con 35, situándose como uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

En la portería, Aarón Escandell ha sido el guardián más decisivo del curso. El portero del Real Oviedo es el que más puntos totales ha sumado entre los guardametas, con 157. Su rendimiento en casa ha sido clave, liderando este apartado con 96 puntos, y también destaca en puntos por paradas, con 43, convirtiéndose en una pieza fundamental para el equipo jornada tras jornada.

Luis Milla ha sido uno de los grandes motores del centro del campo. El jugador del Getafe se sitúa entre los mediocentros con más puntos, con 126, y es el jugador más alineado por los managers de toda LaLiga. Su presencia constante y su aportación en recuperaciones le han consolidado como uno de los perfiles más completos y fiables de LaLiga Fantasy.

Fornals ha aportado regularidad y seguridad durante toda la primera vuelta. El mediocentro del Real Betis es el segundo de su posición con más puntos, con 141, además de ser uno de los jugadores más alineados y blindados. Su rendimiento fuera de casa ha reforzado su condición de valor seguro para los managers.

Con la segunda vuelta ya en marcha, los managers aún pueden competir por premios o seguir disfrutando de la emoción de la competición hasta el final de la temporada. Porque si algo define este momento de la temporada es que ahora es cuando se deciden las ligas. En LaLiga Fantasy, cada decisión cuenta y cada jornada puede ser determinante hasta el final.