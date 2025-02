Mbappé: "Mejor contra el Atlético, así no viajamos"

"Es lógico que el Madrid esté en octavos, quiero marcar una época"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé valoró como "una noche perfecta" la victoria (3-1) sobre el Manchester City, suyos los tres goles blancos, para avanzar a octavos de final como era "lógico" en el 15 veces campeón de la Champions, al tiempo que confesó que prefiere al Atlético de Madrid como próximo rival.

"Son dos grandes equipos, Bayer Leverkusen y Atlético. Mejor el Atlético, así no viajamos. Es un partido difícil pero sin viajar", apuntó sobre el próximo rival de un Madrid que fue muy superior a los de Pep Guardiola para estar en el sorteo del viernes.

"Es una noche perfecta para el equipo, queríamos ganar, clasificarnos. Es lógico que el Madrid esté en octavos, pero jugar contra el City es un partido difícil. En casa somos fuertes y jugamos de la mejor manera, damos alegrías a los madridistas", dijo.

Mbappé no valoró si fue o no el mejor partido de la temporada, pero apuntó que "seguro fue un gran día para el equipo". "Tenemos que seguir así si queremos ganar lo que queremos", afirmó, antes de recordar su adaptación y mejoría desde el partido en San Mamés.

"No quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño es una cosa, pero quería jugar bien, marcar una época con el Real Madrid. Tenía que jugar con personalidad y buscar mi calidad", apuntó, deseando sobre todo que sus goles valgan títulos.

"Siempre he dicho que no tengo límites. Si puedo marcar 50 los voy a marcar, pero lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles, pero si no ganas títulos no vale para nada", confesó.