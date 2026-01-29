Mbappé: "No es normal lo que hemos visto, es una vergüenza"

Kylian Mbappé, Real Madrid CF - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lamentó el vergonzoso desenlace de este miércoles ante el Benfica que les costó el 'Top 8' de la Champions y apuntó que el conjunto blanco debe encontrar regularidad en su juego y rendimiento para ser un equipo campeón, después de la derrota (4-2) ante los portugueses.

"No tengo la explicación clara. No fue la misma cosa que en Villarreal. Es el problema, no tenemos continuidad en nuestro juego. No es un equipo campeón que está un día sí y un día no. Merecemos la posición que estamos. Queríamos tener tiempo en febrero y vamos a tener 'playoff'. El tercer y cuarto gol no cambia nada, un poco de vergüenza", dijo en zona mixta en el estadio de Da Luz.

El ariete galo, que firmó de nuevo los goles de su equipo, fue crítico con la imagen de su equipo. "No es un tema de actitud, porque vas a pensar que hemos llegado sin ganas. Cada detalle es importante. Si no vienes con todo el oponente te pinta la cara. No es un tema de calidad, de táctica, es un tema de tener más ganas que el oponente. Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida y no se ha visto que el Madrid se jugaba la vida", afirmó.

"Al inicio los dos equipos tenían algo que jugar. Hemos visto al Benfica pero a nosotros no se ha visto por qué jugábamos. No es normal lo que hemos visto hoy. Teníamos el objetivo claro de estar en el 'Top 8' para tener dos partidos menos. Empezamos el partido de manera muy floja, nos merecen marcar y no lo hacen. Nosotros tenemos una y la metemos, pensaba que nos iba a meter en el ritmo de partido, pero fue al contrario", añadió.

Mbappé reconoció como "una vergüenza" encajar hasta en el descuento, por medio del portero local, en la euforia portuguesa del equipo de Jose Mourinho. "Ellos fueron mejores en el primer tiempo, si nos vamos 5-1 no sorprende a nadie. Volvemos con intención de cambiar lo que ha pasado. Cuando estamos un gol menos, intentan perder tiempo, nosotros no tenemos ritmo ni creatividad. Después nos meten el último gol que para nosotros es una vergüenza", afirmó.

Por otro lado, el francés fue preguntado por el posible recibimiento hostil del Santiago Bernabéu este fin de semana. "Les pediría de venir con ganas de apoyar al equipo, también el partido fue mal pero son dos competiciones distintas. En Liga estamos en buena dinámica y espero que el Bernabéu esté con nosotros", terminó.