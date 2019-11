Mbappé: "A mis ojos, Messi es el gran favorito al Balón de Oro"

Publicado 25/11/2019 18:01:41 CET

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha comentado este lunes que, a su juicio, el delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi es el "favorito" de cara al Balón de Oro, premio para el que todavía no se ve como candidato serio.

"Probablemente no lo tenga este año, hay otros contendientes. A mis ojos, Lionel Messi es el gran favorito. A nivel individual, sigue siendo el más fuerte", aseguró en declaraciones a la publicación 'Der Spiegel'.

No obstante, aseguró estar encantado de ser considerado como una "gran estrella". "Sé que no soy Dios. Estoy orgulloso de poder disfrutar de tal estatus en mi ciudad. No hay nada más hermoso que hacer felices a las personas y darles placer", reconoció el galo.

En este senetido, opincó que sigue siendo "humilde" pese a su estatuos en el fútbol mundial. "Mantengo los pies en el suelo: soy un jugador de veinte años que da en cada partido el máximo para cumplir con las expectativas", aseguró.

"No, ya no tengo más ídolos. Una vez que alcanzas ese nivel, donde estoy ahora, ya no lo necesitas. Estoy buscando inspiraciones a través de otras disciplinas deportivas", comentó sobre si todavía se inspira en ídolos de antaño, como pudiera ser un Pelé con quien no le molesta que le comparen.

No obstante, lamentó que no sea "siempre fácil" ser conocido en todo el mundo. "A veces estoy saturado. Vivimos en una burbuja y no siempre es fácil darse cuenta de que somos privilegiados. Pero somos parte de una minoría que tiene la oportunidad de vivir cada día su sueño", manifestó.