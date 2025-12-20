Mbappé se regala igualar el récord de Cristiano Ronaldo en un año natural

Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Bernabeu Stadium on December 20, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, cerró el 2025 anotando este sábado en la victoria (2-0) ante el Sevilla FC su gol número 59 en un año natural, lo que le permitió igualar el récord que tenía en el club el portugués Cristiano Ronaldo, aunque bien podría haberlo superado con una mejor noche.

El de Bondy estaba a dos tantos de superar al de Madeira, autor de 59 goles con la camiseta madridista durante el año 2013, pero se tuvo que conformar con igualarle como regalo por sus 27 años que cumplía este sábado. Lo hizo desde el punto de penalti y cuando el choque en el Santiago Bernabéu ya agonizaba en un partido donde, tras una primera parte con poco protagonismo, vivió un arranque de segunda donde tuvo cuatro buenas opciones de marcar ante Odysseas Vlachodimos.

Mbappé aumentó su dominio en el 'pichichi' de este año con su decimoctavo gol liguero, los cuales se unen a los 21 que había marcado en este 2025 en LaLiga EA Sports. 14 en la Liga de Campeones, 4 en la Copa del Rey, uno en la Supercopa de España y otro en el Mundial de Clubes completan su gran registro goleador en un Real Madrid que depende mucho de él ya que ha marcado la mitad de los goles en el campeonato liguero y nueve de los 13 que ha metido en la Champions.

Un 2025 que termina para el francés que fue de menos a más desde su fichaje por el club blanco en junio de 2024. Ya en su primera temporada, estableció el mejor estreno goleador de un futbolista recién llegado a la entidad merengue, con 43 goles en todas las competiciones, superando los 37 de Iván Zamorano en la temporada 92-93, aunque con más partidos (56) que el chileno (45). Un registro que también le permitió ganar la Bota de Oro y el Pichichi de LaLiga EA Sports, aunque la campaña del equipo no fue ni mucho menos la mejor.

Ya anotó en su primer partido oficial con la camiseta madridista, en al final de la Supercopa de Europa de 2024 ante el Atalanta italiano, pero no tuvo continuidad y sus registros bajaron hasta el tramo final de 2024 y la llegada del 2025. Desde su amarga noche San Mamés en diciembre de 2024, con penalti fallado, hasta el final de la temporada, recogió el esférico del fondo de la red rival en 33 ocasiones en 36 encuentros en todas las competiciones.

Unas cifras que le permitieron llevarse el 'Pichichi' de LaLiga EA Sports 2024-2025 con 33 goles a nivel doméstico, el primer trofeo a máximo goleador en Liga para un jugador del Real Madrid desde que lo ganara en la 2021-2022 Karim Benzema, y que también posibilitó que se llevara la Bota de Oro como máximo artillero de las ligas europeas, siendo la tercera vez en la historia que un jugador del Real Madrid obtiene este reconocimiento, después de Hugo Sánchez (1989-90) y Cristiano Ronaldo (2010-11).