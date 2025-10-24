Mbappé vs Yamal, el nuevo clásico de los Clásicos

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo en el primer Clásico de la temporada, un duelo al que ambos llegan separados por sólo dos puntos en lo más alto de la clasificación y en el que gran partes de las miradas estarán puestas en el duelo entre sus principales estrellas, Kylian Mbappé en el caso de los blancos y Lamine Yamal en el de los azulgranas.

Si hubo un tiempo en el que los Clásicos era territorio de batallas entre dos de los mejores jugadores de la historia, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ahora, las figuras de Kylian Mbappé y Lamine Yamal han emergido por encima del resto. El francés y el español son dos de los mejores jugadores del planeta, y en uno de los partidos más importantes de la temporada vivirán la primera batalla del curso.

El partido liguero del Santiago Bernabéu será la octava vez que Mbappé y Lamine se vean las caras. De ellas, cuatro han sido defendiendo las camisetas de Real Madrid y FC Barcelona, otra en un duelo de Champions entre PSG y Barça y las dos restantes con Francia y España de por medio.

Un cara a cara particular que, de momento, se decanta de manera contundente a favor del jugador 'culer' (6-1), siendo el Barça-PSG de vuelta de cuartos de final de la temporada 2022-2023 la única vez que el equipo del francés se llevó la victoria. Curiosamente, en ese partido, el de Bondy hizo un doblete con Yamal sentado en el banquillo al ser el sacrificado por Xavi Hernández tras la expulsión en la primera mitad de Ronald Araujo.

Siete partidos en los que, más allá del resultado final, tanto Mbappé como Yamal han respondido a las expectativas. En ellos, el '10' del Real Madrid ha anotado 8 goles --cinco con el Real Madrid, uno con Francia y dos con el PSG--, mientras que el '10' azulgrana lo hizo en seis ocasiones --tres con el FC Barcelona y tres con España--. Una victoria reñida para el francés en el apartado goleador que se iguala con las tres asistencias del español, por una de Mbappé.

Pero si se tienen en cuenta únicamente los partidos entre ambos defendiendo la camiseta de FC Barcelona y Real Madrid, los datos hablan de un Kylian Mbappé, estelar a nivel individual, que no ha conseguido salir victorioso en lo colectivo. El mejor ejemplo de ello es el último Clásico hasta la fecha. Allí, en Montjuic, el galo firmó un 'hat-trick', pero los goles de Eric García, Lamine Yamal y Raphinha (2) privaron a su equipo del triunfo.

Además de en esa ocasión, el astro francés ha conseguido ver puerta en otros dos encuentros ante el FC Barcelona desde que defiende la camiseta blanca, en las finales de Supercopa de España y Copa del Rey. Dos títulos que, de nuevo, se le escaparían por brillantes actuaciones colectivas de los 'culers', en las que Lamine Yamal también fue protagonista.

Y es que, si Mbappé ha convertido en habitual el marcar en los Clásicos, para el joven extremo también se ha convertido en rutina. De los cuatro últimos partidos ante el Real Madrid, sólo se quedó sin ver puerta en la final de la Copa del Rey, aunque aquel día repartió dos asistencias. Sí que marcó en la final de la Supercopa de España y en los dos duelos ligueros, e hizo un golazo en la semifinal de la Eurocopa y un doblete en la de la última Liga de Naciones.

Ahora, este domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, Mbappé y Lamine vivirán quinto enfrentamiento particular en un Clásico. Un escenario, quizás el más grande que hay en el ámbito de clubes, en el que ya han demostrado con creces que no sienten la presión. Todo lo contrario, como en su día Cristiano Ronaldo y Leo Messi, son capaces de sacar su mejor versión. Mbappé vs Lamine, el nuevo clásico de los Clásicos.