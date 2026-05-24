Mbappé vuelve a ser el Pichichi de la Liga

Kylian Mbappé, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se quedó con el Trofeo Pichichi de LaLiga EA Sports 2025/26 después de terminar la temporada con 25 goles, por los 23 de Vedat Muriqi, del Mallorca.

El jugador francés repitió como máximo goleadores de la primera categoría del fútbol español por segundo año, las dos temporadas que lleva en la Liga y vistiendo la camiseta del Real Madrid. Pese a las lesiones y a un final complicado sin pelear por títulos, el internacional galo volvió a ser el mejor de cara al gol.

Mbappé marcó la pasada campaña 31 goles, lo cual le valió para ganar también su primera Bota de Oro. El premio a máximo goleador de Europa irá para Harry Kane, autor de 36 con el Bayern de Múnich. El delantero del Madrid marcó su último tanto este mismo sábado contra el Athletic Club (4-2), bajo el runrún de un Santiago Bernabéu que le exige más para la próxima temporada.

Por su parte, Vedat Muriqi también marcó este sábado en la última jornada de Liga, en el 3-0 del Mallorca sobre el Real Oviedo que no evitó el descenso del equipo balear. El máximo goleador español fue Lamine Yamal, Trofeo Zarra, con 16 tantos y 11 asistencias, los mismos goles que su compañero en el FC Barcelona Ferran Torres.