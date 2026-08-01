Mbeumo remonta al Atlético de Madrid un amistoso en Estocolmo

August 1, 2026, Stockholm, Sweden: 260801 Dávid Hancko and Domínguez of Atletico de Madrid against Bryan Mbeumo of Manchester United during the Friendly match between Manchester United and Atletico Madrid on August 1, 2026 in Stockholm. .Photo: Caisa Rasm - Europa Press/Contacto/Caisa Rasmussen

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha caído este sábado por 2-1 ante el Manchester United pese al gol de Arnau Ortiz para los colchoneros, en lo que ha sido su segundo encuentro amistoso de una corta pretemporada y cuya siguiente cita será el 9 de agosto frente al Manchester City en Seúl (Corea del Sur).

Para su compromiso ante los 'Diablos Rojos' en el Strawberry Arena de Solna, municipio de Estocolmo (Suecia), el Atlético abrió el marcador en el minuto 5 al saque de un córner donde Koke Resurrección pasó en corto a Arnau Ortiz, quien a pie cambiado centró desde la banda izquierda; no llegó a cabecear Carlos Martín y el esférico se coló de forma directa.

Había comenzado bien esta Snapdragon Cup para los pupilos de Diego Pablo Simeone, si bien poco a poco se replegaron y apenas dejaban al nigeriano Ademola Lookman como referente arriba para buscar balones en largo. Atacó entonces el United con un cabezazo desviado de Leny Yoro, en el segundo palo, a la salida de un córner en el minuto 11.

Al cuarto de hora, Bryan Mbeumo combinó con su compañero Mason Mount y justo en el borde del área fue objeto de falta, lanzada rasa por Amad Diallo y con parada providencial de Jan Oblak tras haber tocado la bola en Dávid Hancko. Ya antes el guardameta colchonero había desbaratado una volea de Luke Shaw, como clara señal de mejoría del conjunto inglés.

No en vano, Patrick Dorgu ejerciendo casi como carrilero izquierdo creaba peligro y también Shea Lacey de mediapunta nutría de juego a un Mbeumo sin puntería. Y a pelota parada también se acercaban los 'Diablos Rojos' a la portería rival, como demostró Ayden Heaven con un cabezazo que se marchó alto después de una falta colgada al área por Shaw.

En el 42', el joven Jorge Domínguez se cruzó a tiempo para evitar que Dorgu se plantase a la carrera en el área de un Oblak inquieto como su entrenador. Aun así, el 'Cholo' Simeone vio cómo un minuto después sus pupilos rozaron el gol tras un remate de volea que cazó Arnau Ortiz y obligó al cancerbero del United, Tom Heaton, a apurar en su estirada.

Al regreso del descaso, y con un cuádruple cambio en las filas del Atlético, el ritmo del partido parecía más bajo hasta que Jorge Castillo cometió penalti sobre Shea Lacey con una zancadilla y Mbeumo transformó esa pena máxima con un tiro raso a su izquierda, lado derecho para el recién entrado Salvi Esquivel ocupando la portería rojiblanca.

Hubo luego otro carrusel de sustituciones y el cuadro madrileño quiso estirarse, incluido un lanzamiento de falta directa por parte de Thomas Lemar y que se estrelló en la barrera, y más adelante una internada del lateral izquierdo Arnau Solà hasta culminar con un zurdazo raso y fuerte que taponó bien el portero de un United que contemporizaba.

En ese contexto, Rodrigo Mendoza en el 73' falló un pase horizontal hacia Solà y ahí Jack Fletcher controló ese balón, corrió hacia la línea de fondo, metió un centro raso que desvió un adversario y el despeje de Esquivel tropezó en la espinilla de Mbeumo para significar el 2-1.

Pasados unos minutos de desasosiego y aprovechando que el entrenador del United, Michael Carrick, también había movido a varias piezas de su banquillo, el Atleti buscó el empate y en los minutos finales se topó dos veces con el poste; primero en un centro raso de Mendoza que remachó Morten Hjulmand y, en la continuación, en un cabezazo del mismo Mendoza.

Ya volcado en busca de ese 2-2, la última gran oportunidad llegó en el descuento con un derechazo del canterano Iker Luque por encima del travesaño, constatando el pitido definitivo del árbitro que el conjunto del 'Cholo' echa de menos a hombres importantes, sobre todos a españoles y argentinos aún de vacaciones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.