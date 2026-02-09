McLaren repite el "icónico color papaya" en el MCL40 de la temporada 2026

El MCL40, nuevo coche de McLaren para la temporada 2026 de Fórmula 1. - MCLAREN

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El McLaren Mastercard Formula 1 Team desveló este lunes el MCL40, el nuevo monoplaza con el que el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, y el australiano Oscar Piastri defenderán en 2026 el título de Constructores conquistado la pasada temporada, con el "icónico color papaya" para mantener su "tradición".

El evento de presentación del nuevo diseño del McLaren se llevó a cabo en Baréin, donde se celebrarán desde este miércoles el test de pretemporada, y contó con la presencia del CEO de la escudería, Zak Brown; el director del equipo, Andrea Stella; los pilotos Norris y Piastri; la directora de marketing, Lou McEwen; y el ingeniero Rob Marshall.

Como ha hecho históricamente el equipo, McLaren mantiene su decoración del año previo si ganó en este. Así, tras las victorias en los Mundiales de Constructores y Pilotos de 2025, la 'livery' de 2026 continúa esta tradición, utilizando la icónica paleta de colores papaya junto con un llamativo antracita y pequeños toques de verde azulado.

El MCL40 hizo su debut en pista en el reciente 'shakedown' de Barcelona y se desarrolló bajo la nueva normativa para 2026, mientras que la nueva decoración se estrenará este martes en la jornada de rodaje promocional del equipo, antes de la primera prueba de pretemporada en Baréin, que comenzará el miércoles.

"El icónico color papaya sigue presente en el MCL40, ya que mantenemos nuestra tradición de llevar las decoraciones ganadoras del campeonato a la siguiente temporada. El rendimiento en carrera también es una prioridad en el diseño a la hora de explorar vías creativas, y hemos equilibrado la dirección creativa con consideraciones aerodinámicas para crear este llamativo coche para 2026", señaló Brown.

Mientras que Stella destacó "el increíble trabajo y dedicación" del equipo para arrancar en 2026, una temporada que "marca un nuevo reto" por las nuevas regulaciones. "Aunque contamos con la ventaja de las lecciones aprendidas de nuestro éxito en los últimos años, toda la parrilla vuelve a empezar desde cero y nuestros logros pasados no cuentan para nada", advirtió.

"Nuestro objetivo es empezar con buen pie, y contamos con la mejor combinación de equipo, pilotos, colaboración con Mercedes, socios y aficionados para poder hacerlo. Seguiremos centrándonos en crear las condiciones para tener éxito a medida que nos acercamos a nuestro mayor reto hasta la fecha. Debería ser una temporada fantástica para los aficionados, y estamos deseando empezar", agregó.

Por su parte, Norris elogió el diseño "fantástico". "Estoy deseando seguir compitiendo con los colores que formaron parte de nuestro gran éxito del año pasado. Ganar el campeonato con el equipo con el que he estado desde el principio fue increíble. Llegamos a este año como campeones del mundo y estoy deseando ver lo que podemos conseguir en esta nueva era de la F1", expresó.

"La nueva decoración de nuestro MCL40 es excelente, y es fantástico que hayamos mantenido el diseño con el que ganamos el Mundial en 2025. Siempre es divertido correr en un coche papaya. Gracias a todos los que están en la fábrica, a nuestros aficionados y a nuestros socios por su apoyo", señaló Piastri.

Para el australiano, 2026 supone "un gran reto con la nueva normativa", aunque afronta el curso "con mucha positividad y preparado para esta nueva era". "Hemos aprendido mucho del año pasado, así que me siento más fuerte que nunca y estoy deseando ver lo que podemos conseguir este año. ¡Vamos a por ello!", concluyó.