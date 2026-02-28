Medvedev repite título por primera vez en Dubai

Archivo - Daniil Medvedev - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Daniil Medvedev conquistó este sábado el torneo ATP 500 de Dubai sin necesidad de jugar la final por la lesión del neerlandés Tallon Griekspoor.

Medvedev, que ya había ganado la cita de Emiratos Árabes en 2023, repitió así por primera vez un título en su amplio palmarés de 23 torneos ATP. Griekspoor no pudo saltar a disputar la final debido a una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El ruso había superado en primera ronda al chino Shang Juncheng y después se deshizo del suizo Stan Wawrinka. En cuartos de final, Medvedev venció al estadounidense Jenson Brooksby y, en semifinales, tampoco sufrió frente al principal favorito, el canadiense Felix Auger-Alissime, para alcanzar la última ronda sin ceder un set.

La curiosa racha de Medvedev de no repetir título se rompió también curiosamente por retirada en la final de Dubai, para alzar el segundo de 2026, tras ganar también en Brisbane (Australia), como el único tenista junto al español Carlos Alcaraz en llevar a su vitrina más de un trofeo en lo que va de año.