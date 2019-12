Megan Rapinoe corona su gran año con el Balón de Oro femenino

Publicado 02/12/2019 21:50:33 CET

La estadounidense Megan Rapinoe ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino 2019, que se ha entregado este lunes en la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París, y releva como mejor jugadora del año a la noruega Ada Hegerberg, que el año pasado se hizo con la primera edición del trofeo.

La futbolista del Reign FC de la National Women's Soccer League (NWSL) comandó como capitana el impecable camino de la selección estadounidense en el Mundial de Francia, donde las de Jill Ellis, ya exseleccionadora de las americanas, se coronaron campeonas en una final contra Países Bajos en la que Rapinoe fue designada 'MVP' del partido.

De esta manera, hace doblete tras ser nombrada también en septiembre mejor jugadora de 2019 en los Premios The Best de la FIFA. "Lamento no haber podido viajar a París, me habría encantado. Felicidades al resto de nominadas, no me puedo creer que sea la ganadora. Ha sido un año increíble en el fútbol femenino; todas somos importantes", manifestó en un vídeo emitido durante la gala.

"Muchísimas gracias a mis compañeras, a mis entrenadores, a la federación por todo su apoyo, por permitirme ser quien soy y hacer lo que hago en el campo y ser quien soy fuera del campo. Gracias a mi novia, te quiero mucho, gracias por tu apoyo; a mi familia, a mis amigos. No tengo suficientes gracias ni suficiente amor para agradeceros todo lo que hacéis por mí", concluyó.

Rapinoe lideró un podio en el que le acompañaron la inglesa Lucy Bronze, campeona de Europa con el Olympique de Lyon, y su compatriota Alex Morgan, del Orlando Pride y que también cierra un gran año en el que se proclamó campeona mundial.

Entre las finalistas también figuraban Kosovare Asllani (SUE/CD Tacon), Sarah Bouhaddi (FRA/Lyon), Nilla Fischer (SUE/Linköpings), Pernille Harder (DIN/VfL Wolfsburgo), Ada Hegerberg (NOR/Lyon), Tobin Heath (USA/Portland Thorns), Amandine Henry (FRA/Lyon), Sofia Jakobsson (SUE/CD Tacon), Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit), Dzsenifer Marozsan (ALE/Lyon), Marta (BRA/Orlando Pride), Lieke Martens (HOL/FC Barcelona), Viviane Miedema (HOL/Arsenal), Wendie Renard (FRA/Lyon), Sari van Veenendal (PBA/Atlético de Madrid) y Ellen White (ING/Manchester City).