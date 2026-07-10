Meindl, Nzosa, Rubio y Shackelford no continuarán en el San Pablo Burgos la próxima temporada

December 27, 2020, Bilbao, Basque Country, SPAIN: YANNICK NZOSA (33) from Unicaja during the Liga ACB game between Bilbao Basket and Unicaja Malaga at Miribilla Bilbao Arena. Unicaja won 75:91 - EUROPA PRESS/CONTACTO/EDU DEL FRESNO

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha confirmado este viernes que el alero brasileño Leo Meindl, el pívot congoleño Yannick Nzosa, el alero español Juan Rubio y el escolta estadounidense Jaden Shackelford no continuarán en su equipo para la próxima temporada.

"Agradecemos a los cuatro jugadores por todo su trabajo a lo largo de este año en la consecución de la permanencia en la ACB y les deseamos la mejor de las suertes para el futuro", concluyó el San Pablo Burgos en su breve mensaje a través de la red social X.

Meindl, de 33 años y 2,01 metros de altura, jugó el curso pasado 32 partidos en la Liga Endesa y promedió 24:14 sobre la pista, 10,4 puntos, 5,2 rebotes, 1,9 asistencias, 1 recuperación de balón, 0,3 tapones y 10,6 créditos de valoración.

Nzosa, de 22 años y 2,08 metros de estatura, jugó la temporada pasada 28 encuentros en la Liga Endesa y promedió 7:23 sobre la cancha, 2,6 puntos, 1,3 rebotes, 0,2 asistencias, 0,4 recuperaciones de balón, 0,5 tapones y 2,2 créditos de valoración.

Rubio, de 30 años y 1,97 metros de altura, participó el curso pasado en 27 partidos de la Liga Endesa y promedió 9:40 sobre la cancha, 2,6 puntos, 1,5 rebotes, 0,1 asistencia, 0,4 recuperaciones de balón, ningún tapón y 2 créditos de valoración.

Y Shackelford, de 25 años y 1,91 metros de estatura, disputó solo 7 partidos el curso pasado en la Liga Endesa, promediando 12:23 sobre la pista, 4,6 puntos, 1 rebote, 0,9 asistencias, 0,6 recuperaciones de balón, también ningún tapón y 1,9 créditos de valoración.