Memphis Depay: "Estoy listo para luchar por Koeman"

"Espero ganar muchos trofeos, es por lo que vengo al Barça"

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Memphis Depay ha asegurado a su llegada a Barcelona tras sus vacaciones de verano, para empezar a trabajar en pretemporada, que espera ganar muchos títulos y que ese fue el motivo de querer firmar por los blaugranas, además de volver a coincidir con Ronald Koeman.

"Estuve con Koeman en la selección, me dio mucha confianza y apoyo hasta cuando me lesioné. Me vio luchar para volver, ahora me ha dado total apoyo para venir aquí, y estoy listo para luchar por Koeman aquí, estoy muy contento de que esté aquí en el mejor club", aseguró a los medios del club.

Y, a las órdenes del técnico, confía en agrandar su palmarés. "Espero ganar muchos trofeos, es por lo que he venido a este magnífico club. Tiene una gran historia y estoy encantado de empezar a conocer a todos", manifestó.

"Es un día especial. Estoy emocionado de poder ir a las instalaciones del club, al estadio, hace un gran clima y va a ser un día increíble", reconoció el delantero neerlandés, que llega procedente del Olympique de Lyon.

Eso sí, necesita un tiempo de aclimatación para ponerse al cien por cien. "Vengo de vacaciones, ahora es tiempo de concentrarse y empezar bien la pretemporada para estar bien lo antes mejor", explicó.

"Me encanta jugar ofensivo, me gusta ser creativo en el césped para crear ocasiones y asistir, y marcar. Es perfecto para mí la manera de jugar del Barça", señaló sobre su estilo de juego y sobre cómo espera encajar en el equipo de Koeman.