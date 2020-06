Mendilibar: "Espero que para el Real Madrid sea también una sorpresa este primer partido"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, dejó claro que ve a su equipo "bien", pero que desconoce cómo rendirá en su primer partido en la vuelta a LaLiga Santander ante el Real Madrid porque no tiene "ninguna referencia" tras tres meses sin competir, aunque espera que esta circunstancia sea "también una sorpresa" para los de Zinédine Zidane.

"Espero que para ello sea una sorpresa también el primer partido sin haber jugado amistosos. La calidad la tienen, y eso no lo han perdido seguro, y si físicamente están peor lo van a notar en la calidad según pasen los minutos", explicó Mendilibar este viernes a los medios oficiales del club,

Sin embargo, recordó que "las plantillas de estos equipos marcan diferencias". "No sólo los once titulares y ahora con los cinco cambios tienen ventaja las plantillas buenas y de los 'grandes'", remarcó el de Zaldibar.

El preparador 'armero' espera que su equipo se sienta "a gusto y confiado" en este primer partido para desarrollar su juego "ante un gran equipo". "Pero me da más temor el respeto que podamos tenerle por no saber en qué momento estamos", aseveró.

"Creemos que estamos bien, pero no tenemos ninguna referencia. Lo que hemos entrenado ha sido jugando en individual y por grupos, y sin ningún partido amistoso, y no es lo mismo. Hemos tenido suerte con no tener lesiones, pero va a ser una sorpresa. Ya vimos en el Sevilla-Betis que en el segundo tiempo a muchos jugadores pidiendo el cambio y que llegaron muy 'justitos'", avisó 'Mendi'.

El técnico del Eibar también reconoció que seguramente les va a "costar" a nivel táctico porque "en realidad" sólo han tenido "dos semanas" para trabajar todos juntos y que le preocupan las lesiones que puedan llegar "al tercer, cuarto o quinto partido".

"No va a haber tiempo material de recuperación. No existe ninguna competición que en cinco semanas juegues once partidos y además venimos de como venimos, de estar dos meses confinados y de cómo hemos entrenado, que no lo hemos hecho para competir así. Yo veo imposible que un jugador pueda jugar los once partidos", añadió.

Mendilibar, que celebró que ahora puedan estar "todos centrados en el fútbol", habló también de las rotaciones, ahora más necesarias que nunca y más en un Eibar que es uno de los que corre "bastante y a buena intensidad" en los partidos.

"Tenemos 23 jugadores, pero hay gente que ha jugado muy poco y tener la capacidad para ahora jugar dos partidos seguidos no es fácil y no están todos preparados para eso. El que juega muchos minutos suele estarlo más mental y físicamente, aunque el que no puede tener la ilusión de poder jugar más, y lo normal es que juegue más", sentenció.