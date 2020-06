Mendilibar: "La falta de capacidad física se notará menos en los equipos con talento"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, apuntó que a los equipos "con talento" se les "notará menos" la falta de físico en el regreso de LaLiga Santander, como sufrieron (3-1) este domingo contra el Real Madrid.

"Todo es nuevo para todos. El que no haya gente, que quizá te ayuda a mantener más la concentración. No hemos tenido ningún partido amistoso como test para ver a los jugadores. Ahora mismo, es hacernos lo más rápido posible a que este partido sirva como tres o cuatro amistoso. Hacerte rápido a todo. Yo a cómo están los jugadores y a las gradas vacías", dijo en rueda de prensa.

'Mendi' apuntó que tendrá que conocer rápido cómo están sus futbolistas y que el Madrid aprovechó su talento como hizo el Barça el día anterior. "No sabemos cómo estamos. Esa falta de capacidad física a los equipos con talento se notará menos. Si aprovechan los momentos que están bien ellos, tienen tanta calidad que de la nada te pueden hacer gol. Ahora mismo pueden tener ese beneficio y los demás espero que cojamos la forma rápido", apuntó.

"El final ha sido mejor de lo esperado, cómo hemos terminado el partido. Pero con 3-0, 3-1 en contra no sabes si es por lo que has hecho tú o porque ellos han bajado un poco los brazos. Pero los que han salido con 3-0, que mentalmente es complicado, han estado muy bien, hemos presionado muy bien y salgo contento por eso. No sabemos a ciencia cierta cómo está cada uno. Crees que algunos están mejor de lo que después pueden competir", terminó.