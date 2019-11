Mendilibar: "Como les dejemos entrar al partido fuertes nos meten los mismos que al Galatasaray"

Publicado 07/11/2019 15:24:15 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado que "este año a los equipos de arriba les está costando más ganar" en LaLiga Santander, pero que eso no puede provocar una posible relajación ante el próximo duelo frente al Real Madrid, ya que si les dejan "entrar al partido fuertes" acabarán recibiendo "los mismos" goles que el Galatarasay, que encajó seis.

"Este año a los equipos de arriba les está costando más ganar. No han perdido muchos, pero no tienen los puntos que tenían otros años a estas alturas de la temporada. Según vosotros (por la prensa) es porque han fallado ellos; según nosotros es porque hemos mejorado los demás. Tienen más altibajos, no tienen un juego tan parejo entre partido y partido", valoró Mendilibar ante la prensa.

En cualquier caso, advirtió de que si les dejan "entrar al partido fuerte y rápidos" les meterán "los mismos que al Galatasaray". "A ver si nosotros entramos bien, fuertes, concentrados, y con el ánimo de crearles complicaciones, no estar esperándoles con miedo porque son grandísimos jugadores y si están enchufados es muy difícil ganarles", reconoció.

El plan de partido del Eibar pasar por "intentar perderle el respeto" al equipo blanco, pero añadió que "también hay veces que se lo pierdes y te meten cuatro porque son muy buenos". "Ahí está la diferencia, que salten al campo concentrados, si lo hacen es difícil seguir el rimo de gente tan buena. En nosotros está hacerle un partido duro en nuestro campo y poderles dar sustos de vez en cuando, que no lleven ellos la manija todos el rato", deseó.

En cuanto al 3-0 de la temporada pasada en Ipurua frente al Real Madrid, Mendilibar recalcó que "es historia". "Yo no miro lo que ha pasado en años anteriores. Aunque sean los mismos equipos, es un partido completamente diferente. A ver si se nos da bien, sobre todo en concentración al inicio de partido. Tenemos que ser cabezones, duros, no perder concentración ni ritmo, estar hablando continuamente", enumeró.

Preguntado por Rodrygo Goes, que viene de anotar un triplete en el último encuentro, el técnico vasco recordó que "todavía es un chaval". "Si está ahí es porque ha hecho muchas cosas buenas, pero aún tiene que coger una continuidad. Seguro que la consigue porque es muy bueno", vaticinó sobre el brasileño, agregando que su próximo rival tiene grandes jugadores de cualquier edad.

"En estos equipos están los mejores con 18 y con 35 años. Rodrygo tiene 18, el 'capi' (Sergio Ramos) tiene unos 35, y así todos. Esos equipos se surten de los mejores jugadores del mundo y dentro de ellos, de los chavales. Hoy en día todos los equipos quieren tener las perlas que salen con 16, 17, 18 años. A veces se apagan las velas, luego vuelven a encenderse...", dijo sobre los más jóvenes.