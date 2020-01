Mendilibar: "Está más cerca que podamos conseguir algo ante el Atlético"

Publicado 17/01/2020 14:22:25 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado este viernes en la previa del partido contra el Atlético de Madrid en Ipurua que cree que ya están "más cerca" de poder ganar a los 'colchoneros' por primera vez en LaLiga Santander, si bien ha destacado la variedad de estilos que puede llevar a cabo con éxito el equipo de Diego Pablo Simeone.

"Si tenemos que apostar, apostaremos por ganar al Atlético, alguna vez tendremos que ganar. Igual es esta ocasión. Está más cerca el que podamos conseguir algo", manifestó en rueda de prensa.

De momento, en los once partidos disputados entre ambos en la máxima categoría, el Eibar ha sido capaz de lograr dos únicos empates, curiosamente ambos como visitante, y ha perdido el resto de partidos, todos los jugados en Ipurua.

Además, Mendilibar cree que a su rival, como se vio en la Supercopa de España ante el FC Barcelona, no lo hace falta ni jugar mejor para ganar. "Es lo que tiene el Atlético, no tiene que jugar mejor que el rival, ni tiene que tener más posesión ni más llegadas para ganar", aportó.

"A veces aprietan, a veces están cómodos defendiendo en su propia área. No les van a salir los colores por estar replegados, están a gusto y bien. Pero siempre digo lo mismo, tienen grandísimos jugadores y un muy bien entrenador que cuando tienen que jugar como un pequeño, lo hacen", destacó del rival.

Por eso cree que no usará su presión alta, asfixiante en Eibar, si no lo ve claro. "Si podemos apretar arriba, lo haremos, está claro. Pero no podemos ir como locos arriba si sabemos que nos van a pasar dos líneas si nos juegan en largo. Tienen diferentes formas de juego, diversidad, y en un mismo partido pueden jugar de diferentes formas", argumentó.

"Morata, el portugués (Joao Félix) o Saúl, quien sea, que sea mejor que tú y te llegue y te ganen es una cosa, pero no podemos regalar nada. Hay que estar concentrados porque en cualquier jugada te pueden marcar. Debemos tener atención en todo el partido", comentó sobre el poderío ofensivo del rival.

"Si es difícil jugar con empate a cero, porque no te van a regalar nada, con un gol en contra, todavía menos. Si se cierran más atrás lo hacen pero si tienen que apretar, aprietan. Si piensas que van a hacer una única cosa solo, estás confundido", aseveró.

Para intentar ganar por primera vez a los rojiblancos, cree que deben jugar como un auténtico grupo. "Contra un Atlético como este, si no somos un equipo no lo vamos a conseguir. Hay que mirar al compañero que está al lado, si no, mal. Hay que fortalecer al equipo, está siendo así y espero poder seguir así. Los jugadores se apoyan en sus compañeros, y es fundamental", apeló.

Sobre el recién llegado Sebastián Cristóforo, comentó que podría debutar. "Se ha olvidado del proceso gripal, no ha jugado demasiado pero está bien. Le he visto bien, creo que lo bueno para un equipo como el nuestro es que siempre juega adelante, mira más hacia adelante que a los lados. No sé si puede ser un Gonzalo (Escalante) con más desborde y más físico, y con las ganas de Gonzalo. Creo que nos va a ayudar", aportó.