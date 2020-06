Mendilibar: "Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los estadios?"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que igual que está permitido un aforo limitado en los bares durante la desescalada por la pandemia de coronavirus debería permitirse también el acceso a los estadios en la reanudación de LaLiga Santander, y ha explicado que no están "preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo".

"Tal como está la situación, creo que se puede jugar y puede ir la gente al estadio. Si está yendo la gente a los bares, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol?", declaró en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Además, lamentó que se estén cambiando las normas del fútbol sobre la marcha. "Si se tiene que parar LaLiga en tres semanas, todavía no sabemos lo que va a pasar, si va a haber ascensos y descensos, si hay campeón o no... Cuando empieza la competición todo eso tiene que estar sabido, no podemos cambiar las normas, las reglas. No podemos jugar al mus sin saber las reglas", manifestó.

"Estamos cambiando las reglas según como va: lo de los cinco cambios, los estadios... ¿Por qué no se va a poder jugar con público si hemos cambiado los escenarios del fútbol? Estamos adulterando un poco la competición", dijo, antes de mostrarse "en contra" de la norma de los cinco cambios. "¿Y por qué cinco, y por qué no hacemos como en baloncesto, que sacamos a uno y metemos a otro? Con un pequeño cambio, cambias el deporte, y no hablo de ventajas o desventajas", añadió.

Sobre la preparación para la vuelta del fútbol, aseguró que es "algo diferente" a lo que han hecho hasta ahora. "Son cinco semanas de entrenamiento. Tenemos dudas, porque es la primera vez que nos vemos en esta situación", señaló. "No estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. En la vida se ha hecho esto, ni en Mundiales. Tampoco la preparación es la más adecuada. Creemos que puede haber lesiones", apuntó.

En la reanudación, el conjunto armero continuará peleando por la permanencia. "Antes del parón, no estábamos bien. Somos los primeros dagnificados en esto de jugar sin público: jugamos uno en casa y lo perdimos", afirmó, antes de hablar del partido del fin de semana en Valdebebas. "Prefiero jugar en el Bernabéu con un escenario vacío o con 200 personas en el estadio. Sería más desangelado", expuso.

También habló de su contrato, que expira el 30 de junio y que renovará al menos hasta final de temporada. "Terminamos el contrato unos cuantos jugadores y yo. Lo que dice LaLiga es que cada uno se tiene que arreglar con sus jugadores. Una cosa es lo que diga la FIFA, pero tienen que llegar a un acuerdo. Yo sigo un mes más. Seis terminan contrato y uno está cedido. Puede haber casos", dijo sobre la posibilidad de que algún futbolista se niegue a seguir jugando.

Por otra parte, habló de cómo han convivido con los inspectores de LaLiga, que han procurado que se cumpliese escrupulosamente el protocolo de vuelta a los entrenamientos. "Muchas veces le preguntabas cosas que él tampoco sabía contestarte, y tenía que preguntarlas", confesó.

"Hemos tenido un señor de LaLiga controlándonos los entrenamientos, no podíamos pasarnos del protocolo. A los que tenemos más campos para entrenar es fácil que nos controlen, los que tienen más quizás pudieron hacer más cosas. Igual hay equipos que están mejor preparados", prosiguió.