Mendilibar: "Tenemos que tener personalidad suficiente para no amedrentarnos ante el Atlético"

Jose Luis Mendilibar, head coach of Eibar, gestures during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and SD Eibar at Alfredo Di Stefano stadium on April 03, 2021 in Valdebebas, Madrid, Spain.

Jose Luis Mendilibar, head coach of Eibar, gestures during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and SD Eibar at Alfredo Di Stefano stadium on April 03, 2021 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado que el partido de este domingo ante el líder Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano será "a cara perro", y ha afirmado que solo tendrán opciones de conseguir algo positivo si logran tener "personalidad suficiente" para no "amedrentarse" ante un rival "asentado" y que no se desespera con el paso de los minutos.

"Debemos ser valientes. Nos está costando ser valientes, porque estamos temerosos y no vamos a la presión como solemos ir, no vamos en ataque como solemos ir... Si no hacemos eso, contra un equipo como el Atlético de Madrid no tenemos nada que hacer", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, el preparador armero insistió en la importancia de mantener su identidad. "Si no somos nosotros, van a jugar más cómodos. Lo primero que quiero hacer ver a mis jugadores es cómo tenemos que jugar y en qué tenemos que creer, la personalidad que tenemos que tener. Por mucho que diga que lo vamos a intentar hasta el final, no vale para nada si luego no se ve en los hechos", indicó.

Así, enumeró las claves que considera esenciales este domingo. "Ser competitivo; tener personalidad suficiente para no amedrentarnos en aquel estadio ni contra aquel rival; ser valiente, que no significa ir como cabras hacia adelante, sino cuando podamos apretar; ser un equipo; y ser positivos, tener la cabecita bien para poder jugar. Si somos equipo, si nos ayudamos, si se ve que estamos dentro del partido desde el partido inicial, seguro que a ellos se les puede complicar", subrayó.

Por otra parte, aseguró los dos equipos son "contrapuestos". "Ellos arriba, nosotros abajo. Ahora, los dos estamos más apurados. Es un partido 'a cara perro', con necesidades de puntos para poder sacar los objetivos. La diferencia de puntos es mucha, pero es un partido, y a un partido puede pasar cualquier cosa y, sobre todo, si nosotros somos nosotros", expresó.

"Llegan momentos complicados, en los que todo el mundo necesita puntos, cada vez es más difícil ganar... Esta temporada casi no ha habido goleadas de los equipos grandes a los pequeños. Tenemos esa oportunidad; es muy difícil sacar algo allí, porque sacan los partidos que juegan en su casa. Aunque vayan empate en el minuto 87, ellos no van a perder su estructura, su estilo ni su forma, en eso son positivos, porque piensan que les va a llegar la oportunidad de hacer gol. No creo que vayan a perder el sitio porque a la media hora del segundo tiempo estén en empate. Son un equipo muy asentado", analizó.

Por último, sobre sus jugadores, Mendilibar explicó que Recio ya "ha hecho cosas con el grupo" y entrenó "con normalidad", pero que lleva tiempo lesionado y es "difícil que juegue desde el principio". "De los demás lesionados, no vamos a recuperar a nadie", concluyó.