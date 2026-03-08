March 7, 2026, Madrid, Madrid, Spain: RODRIGO MENDOZA MARTINEZ-MOYA of Atletico de Madrid gets injured during the EA Sports La Liga soccer match ATLETICO DE MADRID vs.REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, held on March 7, 2026, at the Riad Air Metropolitano, Madrid, S - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Mendoza sufre un esguince en el tobillo derecho de grado moderado, que se produjo en la victoria de LaLiga EA Sports del sábado ante la Real Sociedad (3-2), ha confirmado este domingo el club rojiblanco.

"El centrocampista se ha sometido a pruebas de imagen y el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre un esguince en el tobillo derecho de grado moderado", informó la entidad colchonera en un comunicado.

El murciano, de 20 años, fue sustituido en el descanso del duelo ante el conjunto 'txuri urdin' en el Riyadh Air Metropolitano por un fuerte traumatismo en el tobillo. En su lugar saltó al campo en la segunda mitad Marcos Llorente.

Ahora, el '4' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición, aunque podría estar hasta cuatro semanas alejado de los terrenos de juego.