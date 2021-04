De Meo: "Alonso es el padrino de todos en Alpine"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Renault, Luca de Meo, ha explicado que Fernando Alonso ha vuelto a su "casa", pero que ahora ejerce "un rol diferente al de hace 15 años", en el sentido de que es "el padrino de todos en Alpine" y le ha pedido ayuda para convertirse en "un equipo 'top'".

"Renault es la casa de Fernando, pero quiero que use su experiencia para ayudarnos a todos a crecer. Tiene un rol diferente al de hace 15 años. Es el padrino de todos. Lo único que le pido es que nos ayude a convertirnos en un equipo 'top' porque se trata de actitud y mentalidad. Y él tiene eso", explicó De Meo en declaraciones al programa británico 'Top Gear' que recoge Europa Press.

El mandatario recordó que Alonso "no es ningún novato". "En el test de Baréin solo tardó unas diez vueltas llegar al límite del coche y decir 'esto o aquello no funciona'. Lo sabe de inmediato. Nuestro objetivo es darle un coche con el que pueda divertirse y luego nunca se sabe lo que puede suceder en un Gran Premio. Tal vez necesitemos tener un poco de suerte. pero haremos todo lo posible por él y por Esteban (Ocon)", garantizó.

Respecto a las previsiones de Alpine para la presente temporada, De Meo aclaró que no tiene "una bola de cristal". "Mi expectativa es que mejoremos en cada carrera. El verdadero desafío comenzará en 2022, lo que no significa que queramos hacer una mala temporada en 2021. Tenemos a Fernando, que quiere ganar todo el tiempo, y Esteban, que es joven y no quiere perder el tiempo peleando en la zona trasera de la parrilla", analizó sobre sus dos pilotos.

Además, el líder de Renault garantizó la continuidad de la marca francesa en la Fórmula 1 durante los próximos años. "No voy a ser yo el que detenga 44 años de historia, así que la gente de aquí no tiene que preocuparse. Tienen que trabajar para ganar carreras, crear un modelo de negocio rentable y generar una buena imagen de la empresa. Pero uno de los mensajes claros de mi parte es que estamos aquí, por así decirlo, para toda la eternidad. La F1 es la columna vertebral de Alpine", sentenció.