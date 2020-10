Mercedes descarta que Red Bull corra con sus motores

NÜRBURG (ALEMANIA), 10 Oct. (dpa/EP) -

El jefe del equipo de Fórmula 1 Mercedes, Toto Wolff, rechazó que su marca proporcione motores a la escudería Red Bull durante la segunda jornada del Gran Premio del Eifel, que se celebra este fin de semana en el trazado alemán de Nürburgring.

Un rotundo "no" fue la respuesta a la pregunta que se le hizo al respecto. "Estamos casi en un momento en el que no podemos preparar motores para nosotros, así que no tenemos capacidad para más", aseguró.

Mercedes equipa no solo a sus coches con sus propios motores, sino también al futuro equipo de la fábrica Aston Martin y a Williams. A partir de 2021, McLaren se sumará a ellos.

Red Bull y su segundo equipo AlphaTauri necesitarán un nuevo proveedor de motores a partir de 2022 porque el fabricante japonés Honda se retirará a partir de entonces.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, no descartó volver a cooperar con Renault. "Hay que considerar a Renault como un posible proveedor para el futuro", indicó. No obstante, la colaboración con el fabricante francés se interrumpió a finales de 2018.

El jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dijo que no había valorado todavía la posibilidad de equipar a Red Bull con sus motores como lo hizo puntualmente en 2006. "Es algo en lo que deberíamos empezar a pensar", reflexionó.

Horner quiere sopesar "todas las opciones" y tomar una decisión para finales de año. Una posibilidad sería que el equipo Red Bull fabricara sus propios motores en el futuro.